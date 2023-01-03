 

Тратить деньги на дорогую бутылочку не понадобится: как сделать праздничный блестящий маникюр без специального лака

03.01.2023, 21:05, Разное
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В праздники каждой женщине хочется быть красивой. И ухоженными во время торжеств должны быть не только лицо и волосы. Внимание стоит уделить также рукам. Конечно же, на праздник обязательно нужно сделать эффектный маникюр, к примеру блестящий.

Создать блестящий маникюр можно не только с помощью покупного лака. Красиво оформить ногти на праздник можно и просто с использованием блесток и камушков.

Блестящий дизайн

Проще всего можно украсить ногти на праздники с помощью блесток — глиттер-пудры. Способов оформления ногтей с использованием такого материала существует два. Блестки могут покрывать ногтевую пластину полностью или лишь некоторые ее участки.

Как покрыть ногти блестками полностью

В первом случае техника создания эффектного домашнего маникюра будет выглядеть так:

на рабочую поверхность кладут бумажную салфетку, чтобы не запачкать стол блестками; наносят на ноготь прозрачное базовое покрытие; окунают ноготь в контейнер с блестками; осторожно, путем похлопывания удаляют лишние блестки; кисточкой удаляют блестки с кутикулы и дожидаются высыхания лака.

Как покрыть ногти блестками частично

Вторая техника оформления ногтей глиттер-пудрой выглядит немного по-другому:

на ногти наносят базовое покрытие и красят их лаком обычным образом; не дожидаясь высыхания лака, аккуратно посыпают блестками каждый ноготь; убирают излишки блесток и протирают кутикулу.

После оформления блестками всех ногтей их окрашивают еще в два слоя прозрачного лака. Вместо прозрачного можно взять и цветной лак насыщенного цвета. Блески через него все равно будут видны. Маникюр в этом случае получится не таким блестящим. Но все равно оформление ногтей будет выглядеть очень эффектно и по-праздничному.

Редкие блестки можно наносить по всей площади ногтевых пластин. А можно украсить ими, к примеру, только кончики ногтей.

Такой вариант маникюра также будет выглядеть празднично и очень привлекательно.

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Блестящая красота: как создать блестящий лак

Вместо того чтобы наносить блестки непосредственно на ногти, можно сделать изначально блестящий лак. Для его приготовления понадобится прозрачный или полупрозрачный обычный не блестящий лак. В лак добавляют блестки и встряхивают пузырек для их перемешивания.

В особенности красиво, по мнению стилистов, блестки смотрятся в матовых лаках. Но можно добавлять блестки и в глянцевые. Наносится приготовленный лак с блестками на ногти обычным образом.

При желании можно создать несколько видов лака с блестками разных цветов. Это даст возможность создавать на ногтях комбинированные блестящие дизайны. Комбинировать на ногтях можно как несколько видов лака с блестками, так и обычный матовый лак с блестящим.

Блестящим лаком также можно украшать не все ногти, а лишь некоторые. Остальные ногти в этом случае окрашиваются обычным лаком без блесток. Такие комбинации также могут смотреться очень эффектно и стильно.

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Полезный совет

Прозрачную базу и лаки для создания маникюра с блестками специалисты рекомендуют использовать исключительно качественные. Иначе лак начнет быстро сходить, а блестки могут запачкать одежду и окружающих. Качественный лак же, в том числе и с блестками, способен без проблем продержаться на ногтях все новогодние каникулы.

Камушки

Помимо блеска для создания праздничного макияжа, конечно, можно использовать и блестящие камушки, к примеру стразы. Наклеиваются стразы на ногти в домашних условиях с помощью специального топа для страз. Также существует специальные клеи. Самый простой дизайн, который можно создать с помощью страз на ногтях, — это полоски. Полоска из страз может, к примеру, располагаться по контуру кутикулы. Красиво смотрятся и полоски по центру ногтей поперек, вдоль пластины или же по диагонали.


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