Виват маджента! Интенсивный смелый цвет 2023 года в макияже, в одежде и в интерьере

В 2023 году Pantone назвал цветом года Viva Magenta. Это стильный и смелый оттенок пурпурного, который олицетворяет собой силу и жизненную энергию, которые просто необходимы для создания более позитивного будущего.

Это яркий оттенок, в котором сочетаются теплые и холодные тона. Вот как добавить его в свой образ, чтобы быть в тренде.

Красивый и эффектный цвет

Цвет Viva Magenta является достаточно необычным и довольно ярким и стильным. Он передает уверенность и силу в достаточно мягкой и не слишком агрессивной манере.

Цвет вива маджента имеет довольно тесную взаимосвязь с природой, так как пурпурный оттенок получается из красителя, изготавливаемого из насекомых. Этот краситель начал применяться еще во 2-м веке до н. э. для придания насыщенных красных тонов ткани и бумаге.

Этот оттенок побуждает людей наслаждаться жизнью.

Цвет 2023 года в дизайне интерьера

Наша любовь к природе отражается в наших домах не только в цвете, но и в декоре интерьера при помощи растений, живых стен и цветов. Все больше внимания уделяется открытому пространству.

Модный цвет этого года сочетает в себе тепло, богатство и силу природы с открытыми горизонтами цифрового пространства. Этот смелый оттенок поможет добавить жизнерадостности нашему дому.

Viva Magenta является смелым трендовым цветом, который можно вписать в наш интерьер самыми различными способами. Например, это могут быть пурпурные стены или диван. Также этот оттенок можно использовать только лишь как всплеск цвета, например в виде штор, подушек или ковров.

Трендовый цвет в сфере красоты

Viva Magenta, который является трендовым в 2023 году, представляет собой яркий фиолетовый цвет, который побуждает нас к самовыражению, а также экспериментам. Это довольно оригинальный и яркий оттенок, бросающийся в глаза.

Если хочется начать год с новым оригинальным тоном волос, то стоит выбрать для себя этот цвет.

Что же касается одежды, то Viva Magenta отлично подходит всем тем, кто имеет как холодный, так и теплый подтон кожи, самое главное – правильно выбрать цвет одежды. Наряды могут быть с розовыми или же с фиолетовым оттенком.

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Вот несколько отличных вариантов нарядов, которые можно добавить в свой гардероб.

С сфере моды. Пальто

Когда речь идет о самых главных тенденциях верхней одежды, то яркое и стильное пальто в 2023 году станет самым настоящим трендом.

При выборе наряда стоит обратить внимание на такие материалы, как шерсть и кашемир. Они помогут выглядеть просто восхитительно, и при этом можно будет чувствовать себя максимально уютно.

Свитера и кардиганы

Уютный и красивый джемпер от розового до фиолетового цвета поможет практически мгновенно оживить весь образ.

Можно носить его заправленным в юбку или же поверх джинсов для большего удобства.

Брюки и юбки

Смелый и яркий низ пурпурного оттенка смотрится довольно броско и оригинально.

При этом стоит помнить о том, что верх должен быть максимально простым и сдержанным.

Аксессуары

Добавление новых и ярких цветов в свой гардероб может быть достаточно пугающим, особенно если это оттенок, который мы раньше никогда не носили.

Именно поэтому можно использовать просто аксессуары. Можно выбрать для себя фиолетовую сумку, которая поможет обновить образ буквально за считаные минуты.

В качестве альтернативы отличным вариантом станут пурпурные украшения или же пара туфель цвета Viva Magenta.