Мнение: Проблемы угандийских фермеров, проблемы американских фермеров и проблемы голландских фермеров

1. К вопросу о том, почему в Африке нет проблем с рождаемостью (ссылка):



Да что вы знаете о трудностях семейной жизни…

У Мусы Хасайи 12 жен, 102 ребенка и 568 внуков. В последнее время Муса стал подмечать, что людей вокруг него все больше, а еды – всё меньше. Муса вынужден был поставить вопрос ребром и попросил всех своих жён отныне и до особого распоряжения пользоваться контрацептивами. А то, говорит, мы из-за вашего распутства скоро по миру все пойдем.

2. В США у фермеров проблемы иного рода. Но с едой у американцев тоже не всё хорошо (ссылка):



​​2022 год оказался на редкость сложным для американских фермеров – но следующий может стать ещё тяжелее. Расходы на ведение фермерских хозяйств подскочили до 26,5 миллиардов долларов – это на 32% выше, чем было в 2021. В посевной сезон в США ощущалась острая нехватка удобрений, которые раньше поступали из России. Цены на них в моменте подскочили в 2,3 раза.

Резко выросли траты на топливо и уборочную технику. Кроме того, стало всё сложнее брать банковские кредиты. Раньше фермеров поддерживала политика нулевых ставок ФРС. Но сейчас ключевая ставка уже составляет 4,5% – что сильно удорожило стоимость кредитов и бьёт по карману фермеров.

Сказались и погодные аномалии. Летом многие штаты США столкнулись с рекордной жарой и масштабной засухой. Сейчас в половину штатов вновь вернулась засуха – уже на фоне аномальных холодов, что может создать большую угрозу для озимых культур.

Три четверти фермеров столкнулись с падением урожая в этом году. Нехватка удобрений вкупе с засухой привели к тому, что им удалось собрать на 8% меньше урожая зерновых, чем в 2021. В отдельных штатах – вроде Небраски и Южной Дакоты – падение урожая составило беспрецедентные 13% и 22%.

Не менее сложная ситуация и в животноводстве. Две трети фермеров из-за роста расходов распродают свой крупный рогатый скот. Его поголовье в 2022 году в Техасе сократилось на 50%, Нью-Мексико – на 43%, Орегоне – на 41%. А в целом по США поголовье скота уменьшилось на 36%.

Эти неблагоприятные тренды привели ко взлёту продовольственной инфляции до рекордного уровня выше 10%. По опросам 35% американцев экономят на еде – а 10-13% и вовсе недоедают.

3. В Голландии тем временем подливают масла в огонь продовольственного кризиса. Под давлением зелёных политиков выбросы нитратов (соединения азота) собираются ускоренно снизить на 50-95%. Среди тех, кто больше всех выбрасывает азот – понятное дело, сельхозпредприятия, так как там и азотные удобрения, и упитанные голландские коровы. Казалось бы, как Голландия может от этого отказаться, ведь корова – фактически национальный символ страны?

Зелёные, кажется, нашли решение проблемы. Во-первых, коров теперь там с детства дрессируют, принуждая мочиться в определённых местах, как кошек (ссылка).

Во-вторых, голландские власти дрессируют и фермеров. Правительство собирается принудительно выкупать те фермы, которые испускают слишком много азота. Речь идёт о тысячах ферм, и разумеется, это вызывает массовые протесты со стороны фермеров (ссылка). У которых, между прочим, много и других проблем (как и в США, из-за дефицита энергии расходы на производство серьёзно возросли).

Что будет с принудительно выкупленными фермами, пока непонятно. Пустят ли коровок под нож, если не удастся приручить их к лотку? Или спустя какое-то время всю эту затею просто тихо сольют, всё заработает как обычно, и только новые владельцы ферм, которым их за полцены перепродало государство, будут с ухмылкой подсчитывать барыши?

Было бы интересно посмотреть. У нас 100 лет назад проводили аналогичные эксперименты, они закончились страшным голодом 1930-х годов. Может быть, голландцы справятся лучше?