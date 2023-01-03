В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
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В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС РФ с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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