 

Французский актер Омар Си уличил в лицемерии Запад из-за конфликта на Украине

03.01.2023, 20:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французский актер Омар Си, звезда фильма «1+1» назвал лицемерами западную общественность, не беспокоится о многолетнем конфликте в Африке и на Ближнем Востоке, но переживает за Украину.

В интервью Le Parisien Омар Си удивился, что общественность поражена конфликтом на Украине.

«Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор», – цитирует РИА «Новости» французского актера.

Он добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.

Ранее испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.21 / Украинец проиграл в финале юниорского US Open в парном разряде

28.06.21 / В Украине за сутки скончалось наименьшее с июля 2020 года число пациентов с COVID-19

28.06.21 / Кухта: В Конституции Украины заложены неработающие механизмы госуправления. Это приводит к хаосу вместо слаженной работы государственного аппарата

10.08.21 / Модернизированные ракеты для ЗРК Patriot успешно испытали в США

24.04.22 / Французский канал объявил о победе Макрона до публикации результатов

10.09.20 / Богдан: Если зайти в кабинет Зеленского, наложить кучу на стол и сказать: “Виноват Богдан”, – тебе скажут: “Да, мы знали!”

05.08.20 / «Катастрофа поколений» – генсек ООН призвал сделать приоритетной задачей возобновление работы школ

27.02.21 / Скорость течения в Гольфстриме значительно снизилась

03.09.20 / Сборная РФ одержала победу над командой Сербии в матче Лиги наций

01.09.21 / Экс-секретарь Криворожского горсовета Котляр, которого в “Слуге народа” назвали предателем, вышел из партии и сложил мандат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика