Министр культуры Литвы Кайрис призвал объявить бойкот русской культуре

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03.01.2023, 20:45, Новости дня
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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить мораторий на русскую культуру из-за действий РФ на Украине.

Министр заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений, передает ТАСС.

Он также прокомментировал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры, что станет еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям. Литовский министр заявил, что Ткаченко не призывает уничтожать книги или музыкальные записи, но предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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