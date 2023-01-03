 

Премьер Британии Сунак заявил, что поможет Зеленскому одержать победу на поле боя

03.01.2023, 20:44, Новости дня
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Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, и поможет обеспечить победу на поле боя, сообщил премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

Сунак также отметил, что Британия ведет работу по предоставлению Украине дополнительного оборудования, чтобы обеспечить Украине победу на поле боя.

Ранее премьер Британии Риши Сунак обещал Киеву бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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