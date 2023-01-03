Выбор Нади – Личное мнение

Сколько раз зарекалась не смотреть это кино про Лукашина, но тут оно фоном всё-таки испортило мне настроение.

Посмотрела я мудрым взглядом на Надю и чуть не заплакала. Хорошая баба, но кого из двух — Ипполита или Лукашина — выбрать?



Фото: Соцсети

Наде за 30. В то время устойчивых браков это было уже достаточно много. Прелести начали жухнуть, а мужики вокруг — большинство женаты.

И тут на горизонте появилось сразу двое.

Точнее, не сразу, а по очереди. Сначала положительный Ипполит. Затем страстный Лукашин.

И вот несчастная Надя заметалась в раздумьях.

Смотрит на Ипполита — душа не лежит. Слишком уж он правильный, но желания оттого не вызывает.

Смотрит на Лукашина и — о, чудо! — бытовой пьяница, живущий с мамой, вызывает любовь.

Остановитесь. Задумайтесь. Ответьте, это до какой же степени отчаяния дошла Надя, если вот этот вот Лукашин вызвал страсть в Наде?

Настолько сильные чувства, что она стремглав в первый день нового года мчится из Ленинграда в Москву за ним. Видит там маму, которая «поживём-увидим», и не разворачивается тут же назад, а милуется с только что очнувшимся после бурной ночи Лукашиным.

Надежда! У тебя ведь такое прекрасное имя. А надежду встретить мужа ты потеряла настолько, что сначала была с Ипполитом, а потом кинулась на Лукашина.

Кого всё-таки выбрать Наде?

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