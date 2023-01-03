 

Беременная Орлова заявила об отношениях с женатым любовником: Ложь годами

03.01.2023, 20:09, Разное
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Согласитесь, что жизненного опыта в 45 лет гораздо больше, чем в 25, а значит тот, кто старше, может поделиться своим опытом: дать ценный совет и по работе, и по человеческим взаимоотношениям. Подобным преимуществом пользуется регулярно и Ольга Орлова у которой, к счастью, ввиду большого количества подписчиков, есть шанс донести свою мудрость до широкого круга молодых девушек.

В личном блоге беременная Ольга Орлова, вступившая в позапрошлом году во второй брак, часто отвечает на вопросы подписчиц. Один из последних был о любовницах: осуждает ли Ольга тех дам, кто согласен на такой формат?

Ольга Орлова, мудро выбрав нейтралитет, сказала, что не понимает тех, кто настолько не ценит себя и свою жизнь, что готов отдавать невосполнимые дни своей жизни чужому человеку. В том случае, если двоих обуяли действительно сильные чувства, нужно развестись, чтобы никто не стоял на пути к счастью, но ни в коем случае не врать, прячась и скрывая свою интрижку.

“Ложь годами. Один использует второго в своих целях, а второй ведется, чего то ждет, при этом полностью теряет себя”, – откровенно заявила беременная Ольга Орлова, отвечая на вопрос своей подписчицы
об отношениях с женатым любовником.


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