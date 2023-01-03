 

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

03.01.2023, 20:08, Разное
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В прошлом году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена, а спустя примерно год объявила о беременности. Новый ребенок станет вторым для экс-солистки группы “Блестящие”. Как известно, ведущая реалити-шоу “Дом-2” воспитала сына Артема, которого она родила в 2001-м от тогдашнего мужа Александра Карманова.

Не так давно журналистам стало известно о том, что “татушка” Лена Катина тоже станет мамой во второй раз. Певица воспитывает 7-летнего сына Александра от рок-музыканта Сашо Кузмановича. Сейчас же певица беременна от бизнесмена Дмитрия Спиридонова, за которого вышла замуж летом 2022-го.

Радостную новость сообщила певица Екатерина Иванчикова – солистка группы IOWA. Исполнительница хита “Маршрутка” ждет ребенка от супруга Леонида Терещенко, который является гитаристом и одним из авторов песен коллектива. Пара вместе уже 15 лет, но завести ребенка решила лишь сейчас.

Скоро на свет появится совместный ребенок 27-летней актрисы Елизаветы Моряк и 38-летнего режиссера и продюсера Сарика Андреасяна. Будущий отец сообщил поклонникам, что возлюбленная подарит ему девочку. Для Лизы Моряк этот ребенок станет первым. У режиссера, как известно, есть двое сыновей от первого брака.

Поклонники американской актрисы, звезды фильма “Век Адалин” Блейк Лайвли были шокированы, когда узнали, что она беременна в четвертый раз. Вместе с мужем Райаном Рейнальдсом она растит восьмилетнего сына Джеймса, шестилетнюю Инез,и трехлетнюю Бетти. Судя по снимкам, которые появились в Сети, 35-летняя голливудская звезда должна вот вот родить.


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