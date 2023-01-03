Настоящие везунчики. Какие знаки зодиака в 2023 году будут фаворитами

Каждый новый год несет с собой новые астрологические события, которые определенным образом влияют на жизнь людей. Кому-то они несут проблемы, а кому-то – радости. В 2023 году особенно повезет представителям четырех знаков зодиака, для которых Вселенная приготовила много приятных сюрпризов.

Дева

Гороскоп предвещает представителям этого знака зодиака множество приятных и даже удивительных событий уже с самого начала года. Хотя в первые месяцы они могут перемежаться с разными трудностями и стрессовыми ситуациями во всех сферах жизни. Но во второй половине года установится устойчивая позитивная тенденция. И уже к концу года вы отметите, что многие мечты сбылись, а финансовое положение существенно улучшилось.

В этом году у Дев будет обострена интуиция. Стоит доверять внутреннему голосу, когда речь идет о решении проблем. Кроме того, ожидается много продуктивных контактов с родственниками. Возможно, они окажут финансовую поддержку.

Близнецы

У представителей этого знака будет вполне благоприятный и очень плодотворный год. Главное – активно действовать, и результаты не заставят себя ждать. Самые внушительные результаты в работе и творчестве будут достигнуты в мае-июне. Главное – не растрачивать силы попусту.

Что касается любовной сферы, здесь у Близнецов также все будет довольно хорошо. Появится шанс встретить любовь всей своей жизни. А тем, у кого уже есть вторая половинка, следует избегать мелких ссор по пустякам, и тогда все будет хорошо.

Лев

В 2023 году представителям этого знака будут сопутствовать везение и удача. Конечно, мелких неприятностей не избежать, но они будут посланы Львам не спроста, а в качестве важного опыта. Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что сбудутся самые заветные мечты.

В какой-то момент может произойти крах намеченных планов, но категорически не следует этого пугаться. На самом деле Вселенная попытается показать Льву, что он выбрал неправильный путь, и откроет перед ним дверь с новыми перспективными возможностями.

Рыбы

Представители этого знака, пожалуй, станут самыми везучими в 2023 году. Во всех сферах жизни будут происходить какие-то приятные события. Также очень оптимистичным является финансовый прогноз. Главное – ставить перед собой твердые конкретные цели и двигаться к ним уверенно, невзирая на мелкие препятствия.

В первую половину года нужно особенно активно работать – это позволит получить внушительную прибыль. А вторая половина года будет более расслабленной. Это время можно будет посвятить личностному и творческому развитию, романтическим вопросам.