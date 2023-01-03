Колесо жизни и письмо из будущего: три творческие практики, которые помогут начать новую жизнь в 2023 году

В начале нового года особенно важно заглянуть внутрь себя, обобщить свой опыт и спланировать будущее. В этом вам помогут три творческих упражнения, с помощью которых вы сможете лучше понять, на чем вам следует сосредоточиться в 2023 году! Все, что вам понадобится, — это несколько часов тишины, бумага с ручкой и честность, особенно по отношению к себе.

Упражнение «Колесо жизни»

Эта творческая практика поможет вам взглянуть на разные сферы вашей жизни как в целом, так и в деталях. Это поможет вам увидеть, какими частями вашей жизни вы в настоящее время довольны и на каких областях вы должны сосредоточить свое внимание, энергию и время. Вот что вам нужно сделать.

Распечатайте или нарисуйте шаблон, как на фото выше. Это круг, разделенный на сегменты, каждый из которых представляет отдельную часть вашей жизни: деньги, хобби, саморазвитие, друзья, здоровье, отдых, семья и работа. Посмотрите внимательно на каждую надпись и углубитесь в свои мысли. Пройдитесь по кругу и отметьте в каждом сегменте, насколько вы в целом удовлетворены этой сферой своей жизни.

Если, например, вы чувствуете, что для вас главное — отношения с членами вашей семьи, но конфликты возникают чаще, чем вам хотелось бы, вы можете закрасить данный раздел наполовину. Если, например, у вас нет претензий к своему здоровью, вы можете его полностью закрасить. Как только вы закончите, посмотрите на готовое колесо жизни и проведите небольшой самоанализ.

Как оценить то, что изображено на схеме

Этот рисунок покажет, насколько вы довольны конечным результатом — своей жизнью. Есть области, которые работают для вас исключительно хорошо, а есть и другие, где у вас есть более серьезные трудности. Спросите себя честно: насколько вы способствуете тому, чтобы данная сфера жизни была на том уровне, на котором она есть? И самый важный вопрос: что вы могли бы сделать, чтобы изменить области, с которыми вы, возможно, боретесь, в положительную сторону?

Упражнение «Письмо из будущего»

Либо в качестве продолжения предыдущего упражнения, либо совершенно независимо можно выполнить следующую творческую практику. Она может придать вам сил и импульса для достижения целей на этот год и ощущения близости к себе. Написание писем — особенно полезное творческое упражнение, когда речь идет о планировании будущего.

Если вы выполнили предыдущее упражнение, подумайте о том, чего вы хотите достичь и что вы хотите изменить в наступившем году по линиям отмеченных там сфер жизни. Вы также можете использовать следующие категории или определить свои собственные, которые лучше подходят для вас: отношения, карьера, здоровье, семья, досуг, душевное здоровье или другие сферы.

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Когда вы закончите с этим, выберите одно или несколько направлений (или даже все сразу) и напишите себе письмо из будущего, как будто вы достигли всех своих целей. В своем воображении перенеситесь во времени в конец 2023 года и позвольте себе почувствовать, что в вашей жизни все сложилось так, как вы мечтали. Используйте первое лицо единственного числа, как если бы вы писали отчет о том, что произошло с вами в течение года.

Вы также можете смело описать, как, какие шаги привели вас к этой точке, какие чувства у вас возникли, какие препятствия вы преодолели для новой жизни. После написания письма вы также должны подумать о своем опыте во время и после практики. Спросите себя честно: какие есть цели в вашей жизни прямо сейчас, реализация которых особенно важна для вас в 2023 году?

Какие чувства у вас вызвало сочинение и тот факт, что вы поставили себя в эту воображаемую ситуацию? Какие у вас есть ресурсы, которые могут помочь вам достичь ваших целей и провести год так, как вы хотите? Какие препятствия могут стоять на пути к достижению ваших целей и как вы можете их преодолеть? Когда вы опишете все это на бумаге, ситуация станет для вас более ясной и видимой.

Творческий коллаж

Это интересное упражнение основано на элементах арт-терапии, и это не что иное, как смонтированный из разных изображений коллаж. У всех нас иногда могут быть чувства, мысли, идеи, для которых у нас необязательно есть слова, и нам трудно выразить их вербально. В таких случаях стоит использовать другие средства выразительности. Самый очевидный способ — использовать изображения из Интернета, ваши собственные фотографии или изображения и подписи из газет.

Суть монтажа заключается в том, что вместо привычной рациональности мы можем манипулировать совершенно разными областями нашего мозга. Если во время предыдущих упражнений вы уже думали о том, что ожидаете от этого года, то сейчас вы сможете начать это наглядно представлять. Возьмите бумагу (желательно формата А3), клей, ножницы, распечатанные картинки или газеты, из которых вы можете выбрать.

Если вы хотите создать что-то своими руками, смело берите фломастеры, ручки и карандаши и рисуйте. Наклеивайте картинки, фотографии, дополняйте своими рисунками, делайте монтаж на год вперед! Создайте на бумаге год, который вы желали бы для себя. Эта техника может быть особенно эффективной, потому что вы можете освободиться от оков рациональности. После того как вы закончите, подумайте о своем творении и о том, как приблизиться к своей мечте в наступившем году.