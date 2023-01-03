 

ФСИН проводит проверку по факту трансляции новогоднего обращения Шакро Молодого в тюрьмах

03.01.2023, 19:33, Разное
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит проверки в связи с фактом показа в ряде российских тюрем новогоднего обращения Захария Калашова, более известного в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой. Авторитет выступил перед заключёнными сразу после президента.

О необычном поздравлении, которое транслировалось в эфире тюремного телевидения в Костромской, Владимирской, Магаданской и Новосибирской областях, сообщили сами заключённые. По их словам, сотрудники администрации после того, как отбили куранты, запретили арестантам расходиться из «красной комнаты» и включили ещё одно новогоднее обращение.

На экране появился предприниматель, которого некоторые недобросовестные СМИ называют лидером российского преступного мира. За его спиной авторитета стояли сотрудники прокуратуры, ФСИН, ФСБ, Госнаркоконтроля, дорожной полиции и других ведомств в парадных мундирах. Калашов пожелал заключённым «густой баланды, лёгкого этапу и жирного фарту» в новом году. Также авторитет выразил надежду, что в 2023 году «чёрной масти будет ход», и призвал заключённых вступать в ЧВК «Вагнера», если у них есть желание защищать Родину, заявив, что «в этом нет зашквара».

Проводится проверка.

– Конечно, ничего незаконного в этом нет. Однако ситуация получилась неоднозначная, – признаётся капитан ФСИН Дмитрий Ардель – Сложно сказать, как обращения вора в законе способствуют перевоспитанию личного состава. С другой стороны, он агитировал вступать в военную компанию и ни к чему незаконному их не призывал. Нам нужно разобраться, чья это была инициатива, и в следующий раз подобные обращения согласовывать с федеральным центром. Думаю, в этот раз это была самодеятельность отдельных начальников колоний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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