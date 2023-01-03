 

Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей из-за работы комиссии

03.01.2023, 19:20, Новости дня
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Территория национального заповедника Киево-Печерская лавра, включая находящиеся на территории Верхней лавры Успенский собор и Трапезную церковь закрыта для посетителей, сообщают местные СМИ.

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило, что в заповеднике Киево-Печерская лавра работает комиссия, комплекс закрыт для посетителей.

Возле лавры дежурят патрули. О том, что за комиссия работает, и когда будет открыт заповедник, не сообщается, передает РИА «Новости».

Уточняется, что неподалеку дежурит наряд патрульной полиции для обеспечения общественного порядка. Правоохранители не сообщают, что именно за комиссия работает и когда заповедник будет открыт.

Ранее представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры.

До этого национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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