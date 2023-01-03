 

Курс доллара вырос до 71,14 рублей

03.01.2023, 19:20, Новости дня
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Курс доллара к рублю по данным Московской биржи к закрытию торгов вырос на 1,24 рубля, юань – на 20 копеек.

Курс доллара к закрытию торгов вырос до 71,14 рубля, юаня – до 10,11 рубля, евро – до 74,8 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Ранее сообщалось, что рубль на открытии торгов рухнул к доллару и евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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