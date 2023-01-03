 

Тест: отгадайте советский фильм по новогоднему застолью

03.01.2023, 18:47, Разное
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Пару дней назад мы все доели прошлогодние салаты и холодец, сопроводив все это кусочком прошлогоднего хлеба. Теперь же, насытившись пищей для тела, пора задуматься о пище для головы.

Предлагаем немного поломать голову и попытаться вспомнить: как же выглядел праздничный стол в каждом из фильмов, который мы смотрели десятки раз.

Итак, давайте начинать!


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