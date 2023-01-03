Ольга Лефферс: “Винтаж сегодня — абсолютный и неоспоримый тренд”

О КОЛЛЕКЦИИ ВИНТАЖА

Мое знакомство с винтажными украшениями произошло, когда мне было 17 лет. Одной из первых находок стал браслет. Я жила во многих европейских городах, обожала посещать винтажные магазинчики и блошиные рынки. Так моя коллекция постепенно росла и расширялась, а вместе с этим расширялись и границы моих знаний в сфере искусства. В то время источников на русском языке практически не было, и я добывала профессиональную литературу на английском. Честно говоря, в России в этом плане ситуация и по сей день мало изменилась, потому я решила сама написать книгу о бижутерии — в формате Coffee-Table book. Вот так моя сильная любовь к винтажу переросла в бизнес — в большой проект VintageDream. Сегодня в нашей коллекции насчитывается свыше 10 тысяч экземпляров потрясающих винтажных украшений и предметов одежды.

Ольга Лефферс в коллекции Leffers

О МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

Винтаж сегодня — абсолютный и неоспоримый тренд. Винтажный образ всегда вызывает много обсуждений, восклицаний, восторгов. К тому же теперь все больше распространяется по миру (Россия не исключение) тренд на экологичное потребление. Многие начали ценить возможность купить вещи с историей, сделанные на совесть. Винтажные вещи можно и нужно рассматривать как инвестицию. Покупая классические модели Chanel, Dior или YSL, вы как минимум сможете защитить свои рублевые вложения от обесценивания, а как максимум — приобрести предмет искусства, с годами возрастающий в цене. К тому же в России можно не так дорого купить культовые модели, за которыми гоняются на Западе, но которые здесь, у нас, почему-то не на слуху. Например, украшения 50-х годов американского бренда Schreiner.

Оригинальный браслет, Paco Rabanne (1970-е годы)Кулон на цепи “Сердце”, Escada (1980–1990 годы)Клипсы с жемчугом, Nina Ricci

О НОВОМ БРЕНДЕ LEFFERS

Долгие годы я была сосредоточена исключительно на своем винтажном проекте: галерея VintageDream активно развивалась в разных направлениях, мы делали выставки, устраивали поэтические вечера и лекции в рамках VintageDream Club, провели множество благотворительных мероприятий. И при этом все вокруг спрашивали меня, не планирую ли я создать свой собственный бренд одежды? И вот однажды я поняла, что время пришло — да, я действительно хочу запустить свою коллекцию! Я точно понимала, как она должна выглядеть. Особенно меня вдохновили коллекция Ива Сен-Лорана “Арлекин” и проект “Русские сезоны” Дягилева, в частности балет “Петрушка”. Так и появился мой бренд — Leffers.

У нас есть два направления — основная коллекция, которая отшивается в ателье, и лимитированные модели под названием Leffers Limited Edition — изделия полностью ручной работы, каждое существует в единственном экземпляре. Все модели я продумывала до мелочей: выбирала лучшие ткани, стремилась создать максимально удобный для современной женщины фасон и крой. Коллекция получилась капсульной — все вещи прекрасно сочетаются не только между собой, но и с базовыми предметами гардероба, и с ультрамодными новинками. Ну и, разумеется, с винтажными аксессуарами.

Ольга Лефферс в коллекции Leffers