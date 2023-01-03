Розэ из Blackpink снялась в рекламной кампании Tiffany Lock

Участница популярной южнокорейской кей-поп-группы Blackpink Розэ снялась в рекламной кампании новой коллекции Tiffany Lock. Об этом сообщает WWD. Исполнительница также является послом бренда с апреля 2021 года.

В коллекции Lock появились не только браслеты, но и серьги, кольца и ожерелья. Для фотосессии Розэ примерила браслеты. Модели Lock были выпущены в августе прошлого года.

Украшения стали первыми по-настоящему гендерно-нейтральными предметами бренда. Дизайн украшений отсылает к замку — этот образ важен для марки, поскольку до 1950-х годов Tiffany занимался их производством. В середине века замки стали приобретать эстетическое значение.

Контракт Blackpink с их звукозаписывающим лейблом YG истекает в середине 2023 года. Неясно, продлят ли его и зависит ли контракт Tiffany с Розэ от ее статуса в YG.