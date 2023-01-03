 

Press TV – Мадуро отчитал Вашингтон за бессмысленную политику и шантаж

03.01.2023, 18:30, Разное
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с резкой критикой курса, который США проводят в отношении его страны. По словам главы государства, американским властям необходимо оставить в стороне «экстремистский подход» и занять более прагматичную позицию, передаёт Press TV.


AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал внешнеполитический подход Соединённых Штатов к его стране. Он назвал позицию, которую занимает Вашингтон, бессмысленной, пишет Press TV.

Мадуро выступил с этим заявлением после решений, принятых Национальной ассамблеей Венесуэлы, возглавляемой оппозицией. Она проголосовала за роспуск временного правительства и назначение комиссии по надзору за иностранными активами страны, отмечает телеканал.

«Что касается США, то, к сожалению, они оказались в ловушке бессмысленной политики в отношении Венесуэлы. Поскольку они выступают за несуществующие институты и продолжают поддерживать временного председателя ассамблеи Нарнии», — заявил Мадуро.

Политик обвинил Белый дом и Госдепартамент в «политическом шантаже». Вместе с тем он выразил надежду, что американские власти «оставят в стороне свой экстремистский подход и перейдут к более прагматичному курсу в отношении Венесуэлы».

Глава латиноамериканской страны разорвал отношения с США в 2019 году. Поводом стал отказ администрации Дональда Трампа признавать результаты президентских выборов, победителем на которых стал Мадуро, напоминает Press TV.

Вместо этого Вашингтон начал оказывать поддержку Хуану Гуаидо, объявив его и. о. президента. Однако накануне поддерживаемая США оппозиция Венесуэлы проголосовала за отставку временного правительства во главе с Гуаидо, обращает внимание телеканал.

Мадуро также заявил, что в отличие от США, которые проводят враждебную политику, Каракас готов «сделать шаг к нормализации и упорядочению дипломатических, консульских и политических отношений» с Вашингтоном. При этом он призвал мировые энергетические компании вести бизнес в его стране.

Комментарий президента прозвучал после того, как американская компания Chevron отправила два танкера в Венесуэлу. Один из них должен впервые за четыре года доставить партию нефти в США, считает телеканал со ссылкой на осведомлённые источники.

Сам Мадуро выступил в защиту сделки с американской корпорацией. По его словам, «экстраординарные переговоры» с Chevron проводились в рамках конституции и законодательства Венесуэлы, заключает Press TV.


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