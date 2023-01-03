“Внешность не имеет значения, только внутренняя красота”: как женщины уходят от реальности, чтобы оправдать себя

Иногда, когда что-то не получается, возникает желание уйти от реальности. Мы пытаемся оправдать себя вместо того, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги для достижения поставленных целей. Вот каким самообманом нередко занимаются представительницы прекрасного пола.

«Ради меня он изменится»

Нередко женщины рисуют в голове следующую картину: что они находят «плохого мальчика» и потом меняют его в лучшую сторону. А избранник им очень за это благодарен.

В реальной жизни такой сценарий не работает. Если ждать человека, который изменится ради вас, то его можно попросту не дождаться и остаться в одиночестве. Не нужно тешить себя иллюзиями появления принца, которого можно будет перевоспитать под себя. Вместо этого нужно научиться принимать людей с их достоинствами и недостатками, осознавая уникальность каждого.

«Внешность не имеет значения, только внутренняя красота»

Если у девушки никак не ладится личная жизнь, то она может оправдывать это тем, что недостаточно красива внешне, что якобы нужно разглядеть внутреннюю красоту. Действительно, оболочка практически не имеет значения в долгосрочной перспективе. Однако не стоит забывать, что каждую из нас встречают по одежке. У мужчины должна появиться какая-то заинтересованность, влечение. А этого точно не произойдет, если он увидит перед собой неухоженную неряху. Поэтому крайне недопустимо запускать себя до такой степени, чтобы появляться на людях с немытой головой и покусанными ногтями.

«Противоположности притягиваются»

Представим ситуацию, что женщина состоит в отношениях с мужчиной, с которым не совпадают ни цели, ни взгляды на жизнь. Они совершенно не понимают друг друга, поэтому у них часто происходят ссоры и эмоциональные качели. Однако женщина оправдывает такую ситуацию тем, что якобы противоположности притягиваются. Они такие разные, но они вместе, не так ли? На самом деле это токсичные отношения, которые рано или поздно прервутся.

Суть выражения о том, что противоположности притягиваются, заключается в следующем. Речь идет о людях, которые хоть и разные по характеру, но пытаются подстроиться друг под друга, они учатся друг у друга и гармонично дополняют друг друга. А еще у них есть схожие цели. Вот тогда получается сплоченный тандем.

«У него были неотложные дела»

Иногда все мы склонны заниматься самообманом. Например, когда сами заинтересованы в том, чтобы быть с конкретным человеком, однако не видим заинтересованности и аналогичного желания с его стороны. Но признаваться себе в этом очень не хочется. И вот тогда мы начинаем оправдывать партнера. Он пропал на два дня? Ну, видно, были какие-то неотложные дела. Не поздравил с днем рождения? Бывает, просто забыл, у него плохая память на даты.

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В действительности же это знаки игнорирования, неуважения со стороны мужчины. Он просто показывает свое пренебрежительное отношение, и нужно себе в этом признаться, чтобы не тратить на него зря свое время.

«Сажусь на диету с понедельника»

Наиболее часто встречающийся способ самообмана — запланировать какие-то грандиозные перемены на конкретную дату. Например, дать себе обещание сесть на диету с понедельника, начать посещать тренажерный зал с нового года и т. д. Суть заключается в том, что для перемен не нужно дожидаться какого-то определенного момента. Меняться нужно уже здесь и сейчас, не откладывая это на потом.

«Я не найду никого лучше него»

Так оправдываются девушки, которые состоят в токсичных отношениях, однако искренне боятся что-то менять в своей жизни. Они смиряются со своей участью и вживаются в роль жертвы. Из-за этого чувствуют себя глубоко несчастными и беспомощными, хотя в их силах изменить свою судьбу. Нужно просто набраться смелости и уйти.