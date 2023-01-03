Скандалы: Ремонтные работы на станции метро «Ладожская» в Петербурге будут сдвинуты на месяц — СМИ

Ремонт на станции «Ладожская» в Петербурге будет сдвинут на один месяц

Такая информация появилась на интернет-портале госзакупок 30 декабря. Изначально работы должны были начать в конце 2022 года. Теперь они стартуют 31 марта 2023 года, а завершение запланировано на 29 февраля 2024 года. Ранее станция должна была быть готова 16 января 2024 года. Выясняется, что сроки будут сдвинуты еще на месяц, несмотря на заявления в Комитете по транспорту об обратном.

Петербургский метрополитен ранее не смог найти подрядчика, потому что заявку подала лишь одна компания, и та, как оказалось, не соответствует предъявляемым требованиям.

По данным СМИ, кандидат продублировал все цифры из техзадания, когда указывал характеристики оборудования. В результате появилась необходимость провести еще один аукцион.

Отметим, что «Ладожская» находится в плохом техническом состоянии уже не первый год, однако в Смольном до сих пор не могут согласовать сроки ремонтных работ.

СМИ ранее указывали на низкие темпы развития петербургской подземки из-за кризиса отрасли городского метростроения в целом, который стал системным при губернаторе Александре Беглове.

Ольга Смирнова