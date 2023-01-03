 

Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении участников СВО вооружением и экипировкой

03.01.2023, 17:55, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой, сообщила пресс-служба Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 февраля 2023 года, ответственный – министр обороны РФ Сергей Шойгу, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме «одного окна» выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших. Ответственные за исполнение – премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

Также сообщается, что Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», – говорится в перечне поручений.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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