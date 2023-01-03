 

Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов

03.01.2023, 17:55, Новости дня
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Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.

В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».

«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – сообщил Меладзе.

Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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