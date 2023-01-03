 

На стадионе ФК «Сантос» завершилось прощание с легендой футбола Пеле

03.01.2023, 17:55, Новости дня
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Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу бразильцем Пеле завершилась во вторник на стадионе «Вила Белмиру» в городе Сантос, его похоронят в мавзолее самого высокого в мире некрополя.

Траурный кортеж отъехал от стадиона, где проходила гражданская панихида. По окончании церемонии гроб с телом Пеле под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. В составе траурного кортежа в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов военной полиции, Пеле провезут по улицам Сантоса, мимо дома, где живет его мама, которой 100 лет, передает ТАСС.

Пеле будет похоронен в мавзолее самого высокого в мире вертикального некрополя «Экуменика» недалеко от стадиона.

Как подсчитали организаторы панихиды, за сутки попрощаться с Пеле пришли более 230 тыс. человек, длина очереди доходила до 2,3 км, а время стояния в очереди превышало 3 часа.

Гроб с его телом был установлен на помосте под навесом на центральном круге игрового поля, на котором он дебютировал в составе ФК «Сантос» в 1956 году.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя – Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83 году жизни 29 декабря. Как позже стало известно от врачей экс-футболиста, причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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