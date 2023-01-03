 

Цена билета на «Аватар: Путь воды» в России достигает тысячи рублей

03.01.2023, 17:40, Разное
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В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах наблюдалось недовольство высокими ценами на билеты на фильм “Аватар: Путь воды”. В обзорах многих кинотеатров стали появляться комментарии разгневанных посетителей.

Московские билеты на “Аватар 2” от 1200 рублей. Сиквел транслируется только в нескольких небольших кинотеатрах, таких как “Параглаз”, “Радуга Синема”, в торговом центре “Мегаполис”, и “Атлантис Синема”, на Варшавском шоссе, в “Атлантис Галерее”. Эти кинотеатры видны издалека и имеют старые залы. Это отмечают и зрители, так как билеты слишком дороги для покупателей.

Фильм “Аватар 2” будет демонстрироваться в крупных кинотеатрах с 12 января 2023 года. Билеты на “Аватар 2” в Санкт-Петербурге уже доступны онлайн на сайте “Мираж Синема”. Стоимость билета на 2D-показ составляет 240 рублей в зависимости от места проведения и времени показа. Стоимость билета на 2D-показ в Москве начинается от 480 рублей, в Петрозаводске – от 270 рублей.

Мировая премьера фильма “Аватар: Путь воды” состоялась 16 декабря 2016 года. Некоторые кинотеатры будут показывать этот фильм в качестве “предсеансовых услуг”, продавая билеты на российские короткометражные фильмы и вход на сиквел Кэмерона.


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