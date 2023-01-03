Собесы прекратили выдавать москвичам новогодние наборы из 2 кг чёрной и красной икры

С 2015 года для поддержки социально

незащищённых слоёв населения Москвы работала программа «Новогоднее волшебство»,

когда каждому нуждающемся, который пришёл в МФЦ или УСЗН города накануне Нового года, сотрудники

выдавали подарочный набор из 1 кг чёрной икры и 1 кг красной икры, пачки сливочного масла, батона,

шоколада и шампанского.

Однако, как отмечают волонтёры, участвовавшие в раздаче, желающих получить подарок становилось всё меньше, а недовольных напротив больше. Учитывая небольшой срок

годности хлеба, только в этом году придётся утилизировать свыше 22 тысяч таких наборов.

Принято решение, что с 2024 года подарок выдаваться больше не будет. В Департаменте социальной защиты населения Москвы назвали этот факт прискорбным, но пообещали «придумать лучшую альтернативу» – к примеру, дарить нуждающимся высокотехнологичные гаджеты, ювелирные изделия или даже импортный алкоголь, если его одобрит главный санитарный врач.

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