Собесы прекратили выдавать москвичам новогодние наборы из 2 кг чёрной и красной икры
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С 2015 года для поддержки социально
незащищённых слоёв населения Москвы работала программа «Новогоднее волшебство»,
когда каждому нуждающемся, который пришёл в МФЦ или УСЗН города накануне Нового года, сотрудники
выдавали подарочный набор из 1 кг чёрной икры и 1 кг красной икры, пачки сливочного масла, батона,
шоколада и шампанского.
Однако, как отмечают волонтёры, участвовавшие в раздаче, желающих получить подарок становилось всё меньше, а недовольных напротив больше. Учитывая небольшой срок
годности хлеба, только в этом году придётся утилизировать свыше 22 тысяч таких наборов.
Принято решение, что с 2024 года подарок выдаваться больше не будет. В Департаменте социальной защиты населения Москвы назвали этот факт прискорбным, но пообещали «придумать лучшую альтернативу» – к примеру, дарить нуждающимся высокотехнологичные гаджеты, ювелирные изделия или даже импортный алкоголь, если его одобрит главный санитарный врач.
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