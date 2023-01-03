 

Запрыгнул сверху и ублажил: задравшая ноги Собчак приласкала на груди белобрысого красавца

03.01.2023, 17:22, Разное
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Ксения Собчак активно ведет социальные сети, где продвигает свои проекты, а также показывает личные фотографии. Нередко телеведущая вспоминает моменты из прошлого, когда у нее еще не было ни сына, ни мужа, ни громкого имени – когда ее все называли блондинкой в шоколаде.

Например, недавно Собчак разместила в своем блоге снимок, сделанный 12 лет назад для одного журнала. На фото Ксения позирует лежа в кровати в компании белобрысых красавцев – кроликов – символов 2011 года (Год Белого Металлического Кролика). Телеведущая приласкала одного из них, прижав его к своей груди и задрав свои ноги.

Подписчики заметили, что на фото кролик запрыгнул на крольчиху и, так сказать, ублажил ее. То есть сделали то, с чем обычно эти животные ассоциируются. “Кролики слева имеют большие планы”, “Кролики снизу слева уже действуют” – посмеялись поклонники телезвезды.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Ксения Собчак, которая в этом году отметит 42-летие, тоскует по молодости. “Снегурочка уже не та”, “Тетя все не успокоится. Флешбэки, видимо, накрывают”, “Вспомнила бабка как девкой была”, – прокомментировали фото люди.


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