 

Похож на бабушку: вид изменившегося онкобольного Юдашкина вызвал оторопь

03.01.2023, 17:22, Разное
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Последние шесть лет Валентин Юдашкин борется с раком. Коварная болезнь превратила некогда энергичного модельера в немощного старичка. Впрочем, кутюрье не опускает руки, не сдается, а старается наслаждаться каждым прожитым днем. Рядом с ним всегда находятся самые близкие, которые и наполняют его жизнь смыслом.

Незадолго до Нового года Юдашкин вместе с супругой Мариной отправился в Дубай к своей дочери Галине, где находится по сей день. О том, как проводит время модельер за границей, рассказывает его жена, публикуя фото и видео в своем телеграм-канале. Но свежие снимки, на которых запечатлен онкобольной Валентин Абрамович, лишь поражают поклонников.

Юдашкин все меньше и меньше походит на себя и все больше превращается в бабушку, но, конечно, стильную бабушку. А все из-за седых и в меру длинных волос, а также просторной одежды. Оторопевшие от вида знаменитости поклонники стараются поддерживать модельера, чье состояние остается для них неясным.

“Очаровательны, как всегда. Любимая семья”, “Счастья вашей семье”, “Валечка, Вы прекрасны!”, “Здоровья и счастья”, “Всегда вами восхищаюсь”, – пишут фанаты.

Супруга старается не говорить о болезни Валентина Юдашкина. Интернет-пользователи поступают тактично и не утомляют семейство вопросами о здоровье кутюрье.


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