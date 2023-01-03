Брэд Питт проводит новогодние каникулы с новой возлюбленной

О романе Брэда Питта и Инес де Рамон стало известно в ноябре. Тогда папарацци запечатлели, как актер обнимает девушку. Сейчас же, по информации инсайдеров People, влюбленные вместе отметили Новый год в Мексике и остались там на каникулы.

Они встречаются и веселятся. У них все хорошо. Никакого стресса. Брэду это нравится.

Пара прибыла в Кабо-Сан-Лукас перед праздничными выходными и вместе провела Новый год в популярном туристическом месте на полуострове Нижняя Калифорния. Инсайдер добавляет, что 59-летний актер “сейчас больше ни с кем не встречается”, кроме Инес.

Впервые журналисты обратили внимание на Инес де Рамон, когда она вышла замуж за звезду сериала “Дневники вампира” Пола Уэсли в 2019 году, однако в этом году они развелись, и в конце осени девушку уже несколько раз видели в компании Брэда Питта. Инес далека от актерской карьеры, она известна в Голливуде как фитнес-тренер, диетолог и общественный деятель.