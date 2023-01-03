«Фейковый» год

Кара-Мурзе* запретили звонить своим детям из СИЗО, Яшин* на этапе, увольнение Галяминой* и Навальный после ШИЗО. Хроника текущих репрессий.

С марта в российские суды поступило более 5000 административных протоколов о «дискредитации» армии и заведено 180 уголовных дел за «фейки» о Вооруженных силах РФ. По подсчетам «ОВД-Инфо»*, всего по политическим мотивам было задержано более 20 тысяч человек, заблокировано более 210 тысяч сайтов. Таков итог года.

Заодно под самый конец декабря силовики решили испортить наступающие праздники, как они умеют, — нагрянули с болгарками и обысками к журналистам и бывшим муниципальным депутатам. Следственные действия прошли сразу в нескольких регионах.

Власти также добрались и до правозащитников уральского «Мемориала»*. Местные чиновники решили выселить их из помещения, которое они снимали с 2005 года.

На прошлой неделе из штрафного изолятора вышел Алексей Навальный. За последние полгода его отправляли в ШИЗО девять раз по формальным основаниям, и эти издевательства со стороны сотрудников колонии не прошли без последствий для его здоровья. Подробности читайте в нашем последнем выпуске в 2022 году — «Хроники текущих репрессий».

Обыски у журналистов

Утром 29 декабря силовики пришли с обысками к бывшим муниципальным депутатам и журналистам в семи регионах России, сообщили источники в правоохранительных органах РИА Новости и ТАСС. Следственные действия прошли по уголовному делу о военных «фейках» в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*.

Илья Пономарев. Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Первая информация появилась от столичного экс-депутата Останкинского округа Сергея Цукасова. В квартире, куда пришли силовики, находилась его 88-летняя мать. Также силовики обыскали жилище бывшего муниципального депутата Донского округа Владимира Залищака. Ему спилили дверь квартиры болгаркой.

Другому задержанному московскому политику и доценту механико-математического факультета МГУ Михаилу Лобанову силовики тоже вскрывали дверь. Позже он успел рассказать журналистам, что

при обыске его били по лицу и в грудь. На опубликованных фотографиях видны следы крови на полу.

После следственных действий Лобанова задержали и в отделе полиции составили административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В тот же день Никулинский суд Москвы назначил ему 15 суток ареста.

Не обошли стороной силовики и регионы.

В Тюмени обыскали журналиста 72.ru Артура Галиева. Главного редактора 86.ru Никиту Кифорука задержали на тюменском вокзале, когда он приехал в город к родственникам, чтобы отпраздновать Новый год. А в Ижевске задержали экс-координатора Штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Резеду Абашеву.

После массовых обысков всех отпустили в статусе свидетелей, технику всю изъяли, а во время допроса у задержанных интересовались знакомством с Ильей Пономаревым*. Это вторая волна обысков по делу беглого депутата — первая была в сентябре вскоре после того, как он был заочно арестован.

Кругом «фейки» и «дискредитация»

Вологодский городской суд назначил три года колонии общего режима 61-летнему кочегару Владимиру Румянцеву за распространение военных «фейков» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) по мотивам политической ненависти, рапортовала пресс-служба областных судов. Между тем прокурор запрашивал ему шесть лет заключения в колонии.

Поводом для уголовного преследования стали любительские радиоэфиры Румянцева, которые он вел из своего дома и транслировал выступления разных оппозиционных спикеров с YouTube-каналов с обсуждением СВО.

Коченар Румянцев в суде. Фото: соцсети

Также мужчине вменили его посты в соцсетях. После 24 февраля его стена на сайте «ВКонтакте» стала своеобразным новостным агрегатором — он почти ежедневно публиковал сводки. Своей вины Румянцев не признал. Его задержали в июле и сразу же отправили в СИЗО.

Адвокат Румянцева Сергей Тихонов отметил, что суд назначил наказание его подзащитному ниже низшего предела по «фейковой» статье (минимальное наказание — 5 лет) — с учетом состояния здоровья и возраста осужденного.

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Против жителя Нижневартовска Евгения Федосова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280 УК) из-за публикаций на сайте «ВКонтакте», сообщили в «ОВД-Инфо»*.

О том, что Федосов стал подозреваемым, он узнал в кабинете следователя 22 декабря во время допроса. Ему вменили репосты изображений.

На Федосова неоднократно составляли административные протоколы и штрафовали за «дискредитации» военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за хештегов в соцсетях. В ноябре силовики встретили жителя Нижневартовска у подъезда, сразу же отобрали у него телефон и отвезли Евгения в городской отдел полиции № 1, где он провел весь день.

«Вечером у меня просто сдали нервы, я встал и сказал, что ничего противозаконного не сделал, сказал, чтобы они меня отпустили. И пошел к выходу. Тут же меня скрутили и избили», —

рассказал он правозащитникам. После этого, пояснил Федосов, его отвезли домой, где при понятых изъяли технику.

Тогда ему разрешили остаться в квартире, но пригрозили, что ему «будет плохо», если он на следующий день сам не придет в полицию. 10 ноября следователь сказал Федосову, что «решается вопрос — уголовку дать или административку». «Я даже не думал, что за какие-то картинки могут посадить», — недоумевает Федосов.

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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала в Басманный суд Москвы материалы дела против блогера Вероники Белоцерковской* за распространение «фейков» про российскую армию по мотивам ненависти либо вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Вероника Белоцерковская. Фото из личного архива

Дело против Белоцерковской возбудили еще 16 марта. По версии следствия, с марта по апрель она публиковала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской) записи, в которых якобы содержались заведомо ложные сведения о действиях российской армии.

Сама Белоцерковская находится за пределами России. 13 мая ее объявили в международный розыск, а 24 мая Басманный суд заочно арестовал блогера. В апреле тот же суд арестовал ее недвижимость.

В начале декабря стало известно, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию Белоцерковской, а также журналистов Александра Невзорова* и Андрея Солдатова.

В документах об отказе объясняется, что Интерпол считает их преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.

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Октябрьский суд Новосибирска ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО гражданскую активистку Елену Тардасову-Юн, обвиняемую по делу о военных «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом пишут правозащитники из «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката Елену Чиркину.

Елена Тардасова-Юн. Фото: соцсети

Суд заключил под стражу Тардасову-Юн из-за того, что она якобы опубликовала на своей странице в соцсети два видеоролика, находясь под запретом определенных действий, и тем самым нарушила наложенные судом ограничения. При этом адвокат Чиркина утверждает, что в тот момент срок назначенной активистке меры пресечения уже истек, поскольку ее избирали только на период следствия, которое уже завершилось. Однако следователь и прокурор не согласились с этим. Активистку отправили в СИЗО № 1 Новосибирска как минимум до 26 марта 2023 года.

Уголовное дело против Тардасовой-Юн завели еще в июне. 3 августа активистку задержали полицейские в Прокопьевске (Кемеровская область), куда она ездила к сестре, а затем увезли в Новосибирск. По версии следствия, 27 марта Тардасова-Юн отправила в чат в WhatsApp сообщение с «фейковой» новостью и в тот же день опубликовала на своей странице сайта «ВКонтакте» аналогичный пост.

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Центральный суд Тюмени со второго раза оштрафовал на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) Алису Климентову, которая доказывала, что ее надпись означала «нет вобле».

Тюменку задержали в сентябре за надпись мелками и рисунок пацифика на площади Единства и Согласия в центре города. В первый раз суд ей поверил и отказался штрафовать.

Однако силовики назвали поводом для обжалования прекращения административного дела изображение пацифика, так как символ означает «международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения», поэтому ходатайствовали о пересмотре.

Апелляционная инстанция вернула дело, и при повторном рассмотрении судья признал Климентову виновной в правонарушении. Как сообщилo местное издание 72.ru, тюменцы буквально за день помогли собрать деньги для погашения штрафа девушке.

«Испытываю смешанные чувства: с одной стороны, неловкость и смущение, а с другой — восторг от того, что столько незнакомых людей захотели помочь», — сказала журналистам Алиса.

Оспаривать решение, принятое Центральным районным судом, она не планирует.

Вобла. Нет вобле. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

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Верховный суд Калмыкии увеличил срок с трех до пяти лет колонии гражданскому активисту и экс-сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову по делу о публикациях военных «фейков», передает правозащитный проект «Сетевые Свободы».

В октябре Элистинский городской суд признал Очирова виновным по статье о распространении «заведомо ложной информации об армии РФ группой лиц и по мотивам ненависти или вражды» (пп. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Суд тогда посчитал возможным назначить ему наказание ниже низшего придела, приговорив активиста к трем годам заключения.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение, и Верховный суд республики удовлетворил протест обвинения, исключив из приговора возможность назначить наказание ниже низшего предела. В итоге Очирова приговорили к пяти годам лишения свободы с дополнительным запретом занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года.

Очирову вменили распространение в телеграм-канале «Вольный Улус» видеозаписи о российской армии. Сам Очиров отрицает, что имел отношение ко всем перечисленным публикациям. Он отказался признать вину. С апреля обвиняемый находился под стражей.

Выселение уральского «Мемориала»*

Власти уральской столицы решили расторгнуть договор аренды с региональным правозащитным обществом «Мемориал»* и потребовали покинуть помещение до 20 марта 2023 года, сообщил местный портал It’s My City. Выселить правозащитников решили под предлогом задолженности за аренду, копию уведомления чиновников опубликовал телеграм-канал RusNews. В документе указано, что арендатор «Уральский Мемориал»* задолжал городу 11 730 рублей 22 копейки.

Прессинг на правозащитников начался в начале декабря, когда местные казаки из организации «Хутор Екатерининский» потребовали от мэра Алексея Орлова выселить правозащитников из здания, которое они арендуют у города с 2005 года.

Казаки возмутились, что «Мемориал»*, признанный иноагентом, снимает помещение на льготных условиях по заниженной цене. По мнению представителя «Хутора», там должен находиться военно-патриотический клуб.

20 декабря департамент по управлению муниципальным имуществом направил «Мемориалу»* уведомление о расторжении договора аренды. Чиновники сослались на Гражданский кодекс и объяснили свое решение тем, что «каждая из сторон вправе отказаться от договора, письменно предупредив об этом другую сторону за три месяца».

Фото: уральский «Мемориал»*

«Им [властям] нужен был повод расправиться с «Мемориалом»*. Они считают, что они этот повод нашли: якобы мы что-то вовремя не оплатили, но на самом деле мы очень внимательно относимся [к оплате коммунальных услуг и аренды], снимаем показатели, вовремя передаем их. Особенно внимательно мы делаем это сейчас. Но они пишут, что мы на 20 декабря не оплатили аренду за месяц. Так ведь срок оплаты еще не вышел!» — заметил глава уральского «Мемориала»* Алексей Мосин в разговоре с журналистами It’s My City.

Правозащитник добавил, что вместе с юристами планирует обжаловать решение мэрии. Хотя в текущих условиях правозащитникам будет очень сложно найти новое помещение.

«На это и расчет: они хотят нас уничтожить. Может, они получили команду сверху, может, сами чего-то испугались, так как видят, что вокруг происходит», — возмущен Мосин.

Штрафы Сахаровскому центру*

Таганский суд Москвы назначил Сахаровскому центру десять штрафов по 500 тысяч рублей, сообщили «Новой» в пресс-службе суда.

Сахаровский центр оштрафовали из-за отсутствия маркировки статуса «иностранного агента» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). В каждом случае суд назначил по каждому протоколу максимальный штраф, предусмотренный статьей.

Дело Кригера

Гражданскому активисту Михаилу Кригеру, обвиняемому в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), вменили еще статью в возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), сообщает канал «Свободу Михаилу Кригеру!».

Причиной для утяжеления обвинения стал пост активиста за 2020 год.

По версии следствия, этой публикацией Кригер возбуждал ненависть и угрожал применением насилия группе «Сотрудники ФСБ России», а также оправдывал террористическую деятельность.

Первоначально дело против Кригера возбудили из-за поста, в котором он якобы оправдывал действия, совершенные «в 2018 году в городе Архангельске и в 2019 году на территории Москвы». В первом случае речь, скорее всего, идет о самоподрыве Михаила Жлобицкого у архангельского здания УФСБ, во втором (предположительно) — о Евгении Манюрове, открывшем стрельбу у здания ФСБ в Москве.

В начале ноября Кригера задержали и оправили в СИЗО. 19 декабря Черемушкинский суд столицы продлил ему меру пресечения и оставил под стражей до февраля.

Этап Яшина*

Политика Илью Яшина* этапировали из московского СИЗО-4 в колонию до вступления приговора в законную силу, рассказал в телеграм-канале секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

«Стоит отметить, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда. Практика этапирования из Москвы до «законки», к сожалению, не редкость. Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО. УФСИН не имеет возможности разгрузить московские СИЗО иным способом, кроме как этапом в другие регионы», — добавил Мельников.

Позднее стало известно, что Яшина обнаружили в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске. Об этом сказала адвокат политика Мария Эйсмонт.

Дело против Кара-Мурзы*

Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Андрей Задачин

запретил политику Владимиру Кара-Мурзе* звонить по телефону своим детям из СИЗО.

Следователь вынес постановление, согласно которому считает, что разговоры политика с детьми «могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу».

В апреле Кара-Мурзу задержали и арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Пока политик находился в спецприемнике, на него завели уголовное дело о военных «фейках» из-за выступления в палате представителей Аризоны 15 марта. Спустя месяц Кара-Мурзу отправили в СИЗО.

Летом к обвинению добавили дело об участии в деятельности «нежелательной организации» (ч. 1 ст. 284.1 УК). Оппозиционеру вменили участие в круглом столе в Сахаровском центре, посвященном Дню политзаключенного, в октябре 2021 года.

В начале октября нынешнего года против Кара-Мурзы возбудили третье дело о госизмене (ст. 275 УК). В вину ему ставят выступления в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне, на которых он говорил о политических преследованиях, фальсификациях выборов и цензуре в России.

Последствия после ШИЗО

Алексей Навальный, находящийся во владимирской ИК-6, рассказал, что тюремные медики не сообщают ему название препаратов, которые ему прописали из-за болезни спины. Соратники оппозиционера опубликовали письмо, в котором он сказал о проблемах с позвоночником после долгого нахождения в ШИЗО.

Алексей Навальный по видеосвязи из колонии. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Я пишу заявление: позовите врача. Через полтора месяца приходит врач — какая-то гражданка в маске. Осматривает меня за 5 минут и что-то пишет в медкарте. На очевидные вопросы, типа какой диагноз, что она мне прописала и даже как ее фамилия, гражданка говорит: «Уведите его».

Через некоторое время начинают колоть какие-то уколы. «Что колете-то?» — спрашиваю. «Что доктор прописал. Витамины группы В, например». Витамины — это прекрасно, но уколы не помогают, и вообще как-то немного дискомфортно себя чувствуешь, когда тебе колют неизвестный препарат», — написал Навальный.

Согласно правилам внутреннего распорядка колонии, заключенный имеет право ознакомиться с медицинской картой. Через месяц после подачи заявления оппозиционеру выдали ее ксерокопию, однако текст разобрать невозможно.

Увольнение Галяминой*

Политика Юлию Галямину уволили с должности доцента института общественных наук РАНХиГС. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале, приложив фотографию уведомления об увольнении. Это первый известный случай, когда преподавателя уволили на основании нового закона об «иноагентах».

Юлия Галямина. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Галяминой предложили перейти на другую должность в институте, не связанную с преподаванием. Как указано в документе, опубликованном политиком, в случае отказа она подлежит увольнению согласно закону об «иностранном влиянии», вступившему в силу в декабре.

Политик пояснила, что ей предложили непедагогические и ненаучные ставки, переходить на которые она не готова: «Я умею учить студентов, но не готова стать, например, специалистом по развитию карьеры, как мне предлагают».

Андрей Карев

* Признаны Минюстом иностранными агентами.

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