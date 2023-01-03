Длинный пуховик – микротренд зимы-2023: как стилизовать этот сложный наряд, чтобы не растерять элегантность

Длинный дутый пуховик — мастхэв текущего зимнего сезона. В такой верхней одежде вам точно не страшны морозы. В этом заключается основное преимущество такой вещи. Однако в дутом пуховике велика вероятность не создать женственного и элегантного образа. Чтобы этого не произошло, нужно знать, с чем лучше всего сочетать данное изделие. Вот несколько идей для вдохновения.

С кроссовками и свитером оверсайз

Создать образ в повседневном стиле не составит труда, если сочетать длинный пуховик с объемным свитером (обязательно с высоким воротом) и кроссовками. Дополните наряд джинсами или кожаными штанами, а также аксессуарами в виде сумки (либо рюкзака), вязаной шапки, шарфа и перчаток. Такой многослойный лук (на главном фото) наверняка будет уместен для мегаполиса.

С элегантными ботинками или сапогами

Сыграйте на контрасте и сочетайте объемный длинный пуховик с какой-нибудь элегантной обувью. Например, это могут полусапожки с острыми носами на каблуке. Если хотите сделать обувь акцентной деталью в образе, тогда рассмотрите не однотонный вариант, а с принтом. Например, в этом сезоне в тренде анималистичный рисунок: под леопарда, зебру и т. д.

С поясом

Минус длинных дутых пуховиков заключается в том, что они создают бесформенный силуэт, скрывают женственные формы. Чтобы исправить ситуацию, подчеркните талию с помощью пояса. Есть модели пуховиков, где пояс уже идет в комплекте. Если же у вас отсутствует такая деталь, тогда используйте поясной ремень отдельно.

Можете подобрать его точно в цвет к верхней одежде. А можете выбрать другой нейтральный оттенок, например черный пояс в сочетании с коричневым пуховиком.

Со скинни или с легинсами

Поскольку пуховик сам по себе объемный, то можно сбалансировать его облегающей одеждой. Например, достаточно под низ надеть скинни или легинсы и водолазку.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Тогда образ получится более изысканным, хоть и в стиле кэжуал. Из обуви будут уместны ботинки на тракторной подошве. Можно рассмотреть вариант полуботинок на шнуровке спереди.

С беретом

Если вам нравится стиль французский шик, тогда добавьте к наряду изысканный головной убор. Вместо вязаной шапочки отдайте предпочтение более элегантному берету. Подберите головной убор в тон к верхней одежде, чтобы образ получился максимально органичным. Вы также можете добавить яркую сумочку, чтобы освежить лук в нейтральных оттенках.

С сапогами на шпильке

Высокие сапоги длиной до колен стильно смотрятся с длинным дутым пуховиком: особенно когда верхняя одежда расстегнута. Под низ можете надевать светлые брюки и светлый свитер: чтобы получился красивый контраст с темным пуховиком. А вот обувь может быть более яркого, но неброского оттенка, например насыщенного вишневого. Цвет бордо в этом году в особом почете.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

С платьем макси

Длинное платье можно смело сочетать с длинным пуховиком. При этом обратите внимание, что платье не должно быть слишком широким, в виде балахона. Пусть оно будет прямого кроя. И не пугайтесь, если платье будет видно из-под пуховика, напротив, так получится еще более современно.

С трикотажным костюмом

Изделия из трикотажа обычно облегают фигуру. Вот почему их рекомендуется сочетать с более объемными вещами. В данном случае пуховик, особенно длинный, будет как нельзя уместен. Поскольку образ получается в спортивном стиле, то из обуви больше всего подойдут кроссовки на массивной подошве. Или можете рассмотреть вариант высоких кедов.

Обратите внимание на то, что в моде верхняя одежда не только нейтральных темных оттенков. Вы также можете приобрести яркий пуховик. Например, по-прежнему актуальным является цвет фуксии. Такую верхнюю одежду можно сочетать со светлыми вещами, чтобы создать образ дорогой женщины.