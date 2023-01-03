 

Путин поговорил по телефону с девочкой, чью мечту с «Елки желаний» он исполнил

03.01.2023, 16:35, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чью открытку с мечтой увидеть северное сияние и прокатиться на оленях глава государства исполнил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой, передает ТАСС.

Для Агаты и членов ее семьи с 30 декабря по 4 января организовали арктические каникулы. Девочка с родными пересекла Полярный круг и посмотрела мультфильмы в кинотеатре, посетила природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск». Также для Агаты организовали встречу и катание на вездеходе с ямальским Дедом Морозом – Ямал Ири, катание на лошадях, знакомство с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И. С. Шемановского, и конечно, охоту за северным сиянием и катание на оленьей упряжке в ледяном городке.

Напомним, 22 декабря президент снял с новогодней елки три открытки с желаниями детей. Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Александрой Титаренко, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, узнал о ее впечатлениях от посещения Великого Устюга и попросил в подарок банку огурцов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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