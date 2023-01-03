 

ЕК решила перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву ежемесячно

03.01.2023, 16:35, Новости дня
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Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе, сообщила пресс-секретарь ЕК Дана Спинан.

На брифинге она отметила, что ЕК начинает перечисления ежемесячными предсказуемыми траншами Украине в течение года, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый формат – «макрофинансовая помощь плюс» – подразумевает «до 18 млрд евро ссуды» в год «на очень льготных долгосрочных условиях». Средства планируется переводить «регулярными платежами с 2023 года» по 1,5 млрд евро в месяц в среднем. Также требуются «усилия других крупных доноров», а проценты будут покрываться государствами-членами ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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