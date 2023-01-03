 

“Беда”: стало известно о состоянии угасающей Собчак

03.01.2023, 16:00, Разное
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Вслед за Ксенией Бородиной, чью внешность буквально разобрала на атомы косметолог Юлия Бондарь, досталось и Ксении Собчак. Специалист решила заодно прокомментировать изменения во внешности “Блондинки в шоколаде”, которые раньше заставляли многих оскорблять ее из-за того, что она в себе изменить не могла.

Но, благодаря последним достижениям косметологии и пластической медицины, любой, кого не устраивает собственная внешность, может кардинально измениться даже за короткий срок. Обратилась в какой-то момент времени к этим достижениям и Ксения Собчак, уверены многие.

“Пропорции лица далеки от идеала. Добиться четкого овала будет с возрастом еще сложнее, придется прибегать к серьезным хирургическим вмешательствам. Неправильный прикус не позволяет добиться правильной формы губ. У нее с губами прямо беда”, – рассказала специалист о состоянии лица и кожи Ксении Собчак.

Добавила
Юлия Бондарь
и про то, что присутствие носослезных и носогубных борозд сразу дает плюс к возрасту. Что же до кожи Ксении Собчак – она, по мнению специалиста, выглядит тусклой и ее нельзя даже рядом поставить с кожей лица Ксении Бородиной. Ведь звездная брюнетка с возрастом, уверяет Юлия Бондарь, лишь расцвела, а состояние угасающей кожи Ксении Собчак ухудшается с каждым годом, ведь тканям уже сейчас не хватает костной поддержки.


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