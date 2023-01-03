Селин Дион не попала в список величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Журнал Rolling Stone назвал 200 величайших певцов всех времен, активно работающих в мире поп-музыки последние 100 лет. Примечательно, что представители издания не включили в список Селин Дион. Такое решение быстро вызвало споры в социальных сетях.

За свою многолетнюю карьеру исполнительница завоевала бесконечное количество наград. Это пять премий “Грэмми”, шесть премий American Music Awards, семь премий Billboard, двенадцать премий World Music Awards и двадцать премий JUNO Awards. А пластинки Селин разошлись тиражом не менее 10-ти миллионов копий по всему миру.

Новый список был составлен нашими сотрудниками и ключевыми участниками, и он охватывает 100 лет поп-музыки как непрекращающийся глобальный разговор, в котором культовая индийская певица Лата Мангешкар занимает место между Эми Уайнхаус и Джонни Кэшем, а королева сальсы Селия Крус занимает место в рейтинге рядом с Принсем и Марвином Гэем. Вы можете заметить, что, скажем, в нашем списке нет ни одной оперной звезды — это потому, что наша сфера деятельности — поп-музыка в широком смысле, а это означает, что почти все артисты в этом списке сделали значимую карьеру в качестве звезд кроссовера, создающих популярную музыку, музыку для масс.

На первом месте рейтинга расположилась Арета Франклин, за ней следуют Уитни Хьюстон и Сэм Кук. Также в списке представлены Кристина Агилера, Пол Маккартни, Бейонсе, Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Фредди Меркьюри и Элвис Пресли.

Напомним, в конце года Селин Дион сообщила поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем. Со слезами на глазах исполнительница записала эмоциональное видеообращение, в котором призналась, что получила неутешительный медицинский диагноз — она страдает редким “синдромом мышечной скованности”, который вызывает боли и спазмы, а также влияет на голосовые связки.