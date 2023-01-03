Новогодний докфест 4—13 января 2023

Программа

Один день — один фильм. О жизни, в которую нельзя вламываться. «Новая газета» при поддержке «Артдокфеста».

ПРЕДИСЛОВИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Признаюсь, в этом году мы сомневались, стоит ли проводить фестиваль. Тем более что в связи с беспрецедентным давлением цензуры мы не можем показать важные фильмы о развернувшейся трагедии в Украине.

Но, как сказал Довлатов, «жизнь продолжается, даже тогда, когда ее, в сущности, нет».

И люди продолжаются, даже когда перестаешь верить в их существование.

Фильмы, которые мы вам показываем, — о жизни, в которую нельзя вламываться. Которую нельзя кощунственно прерывать. Разрушать под разными предлогами. О хрупкой человеческой жизни. В которой есть место любимому делу, детям, котам и собакам, влюбленности, ошибкам, надеждам на будущее. И даже снежному человеку.

Нет только места и времени на гибель и убийство.

Мы оставляем вас наедине с документальным кино, которое всегда задается главным вопросом: «Что с нами происходит?»

Лариса Малюкова, кинообозреватель «Новой газеты»

Программа04 января 2023. Фильм-открытие. «Бессмертный» Ксении Охапкиной.05 января 2023. «Кто тебя победил никто» Любови Аркус.06 января 2023. «Дело» Нины Гусевой.07 января 2023. «Начальник отряда» Никиты Ефимова.08 января 2023. «Третья жизнь Марины Клещевой» Елены Демидовой.09 января 2023. «Я живу в зоопарке» Владислава Зайцева.10 января 2023. «Бабий край» Елены Жигаевой.11 января 2023. «Вере Павловне снится сон» Светланы Прокудиной.12 января 2023. «Лыжня» Никиты Сташкевича.13 января 2023. «Мой друг Йети» Владимира Кривова.

Кадр из фильма «Бессмертный»

04 ЯНВАРЯ 2023

«БЕССМЕРТНЫЙ»

Гран-при Артдокфеста, фильм — обладатель Гран-при за лучший документальный фильм на кинофестивале в Карловых Варах

Режиссер, сценарист: Ксения Охапкина. Операторы: Александр Демьяненко, Артем Игнатьев, Ксения Охапкина Продюсеры: Рихо Вястрик, Улдис Секулис Композиторы: Роберт Юрьендаль, Ариан Левин Звукорежиссер: Александр Дударев

Картина о том, что мы делали последние восемь лет. Послесловие к мифам и несостоявшемуся бессмертию Советского Союза.

«О жителях небольшого промышленного города Апатиты. Первое поселение появилось здесь в 30-х годах XX века как трудовой лагерь, в котором заключенные умирали, добывая руду. С тех пор жизнь горожан принципиально не поменялась: они проводят дни на том же предприятии, живут в однотипных домах, похожих на бараки, рано умирают, однако теперь делают это добровольно.

Они живут в сказке, придуманной государством, в которой за подвиг обещано бессмертие. Детей превращают в солдат, готовят умирать за родину, а родина здесь — вечная мерзлота.

Размышление о природе рабства и о том, что ради выживания человек готов расчеловечиться, развоплотиться, стать толпой, остаться в трудовом лагере, даже когда ворота в нем будут открыты».

Кадр из фильма «Кто тебя победил никто»

05 ЯНВАРЯ 2023

«КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО»

Премия «Лавр»-2022, Мастерская «Сеанс».

Режиссер, сценарист: Любовь Аркус Оператор: Александр Демьяненко Продюсер: Константин Эрнст Композиторы: Ян Мазин, Валентина Левченко Звукорежиссер: Сергей Иванов

Алла Демидова на фоне «Зеркала». И страны. И истории. И автора:

«Люба, если бы вы не были другом семьи… я бы ни за что на это не пошла…»

Выбирала титанов: Любимов, Эфрос, Тарковский, Виктюк, Шепитько, Муратова, Хамдамов, Бродский. Существовала с ними в диалоге — на равных.

Наблюдаем, как она располагает себя на сцене, дирижирует камерой, микрофоном. Готовится. И зрительницы, пришедшие на встречу с ней, в гардеробе филармонии переобуваются в туфли. Готовятся, как к свиданию. Так было еще вчера.

Сегодня она, как всегда, капризничая, едет на выступление в «Гнезде глухаря». Читает Бродского. «На сетчатке моей — золотой пятак. Хватит на всю длину потемок». Зрители продолжают пить, жевать, разговаривать. Ее руки в кольцах хватаются за микрофон, как за соломинку, — она пытается выскользнуть из этой «черной пустоты».

Сквозная тема фильма — смена времен и даже эпох: война (детство), оттепель (юность), шестидесятые (молодость), застой, перестройка, девяностые и нулевые… Движение времени — больше чем фон, которому в фильме уделено значительное место, и потому в нем так много хроники. С каждой эпохой у нее живая связь, но сегодня она постепенно рвет эти нити.

Потому что одиночество, в том числе на сцене, — ее выбор.

В финале фильма ее последняя на сегодняшний день главная роль — «Старик и море» Анатолия Васильева. И звучат те самые слова: «А кто тебя победил? Никто. Я просто слишком далеко ушел в море» — философское осмысление этой долгой-предолгой дороги человека к воплощению своего предназначения…

Кадр из фильма «Дело»

06 ЯНВАРЯ 2023

«ДЕЛО»

Премия «Лавр», номинация в категории «Лучший неигровой фильм», Мастерская Марины Разбежкиной

Режиссер, сценарист, оператор: Нина Гусева Продюсеры: Марина Разбежкина, Сергей Яхонтов Композитор: Игорь Вдовин Звукорежиссер: Иван Ерофеев

Адвокат Мария Эйсмонт вступает в борьбу с машиной судебной системы, доказывая невиновность своего подзащитного, активиста Константина Котова, в одном из самых резонансных политических дел последних лет.

Но в картине Нины Гусевой речь идет и о деле жизни главной героини, адвоката, защищающей гражданских активистов.

В частности — Котова, участвовавшего в оппозиционных акциях и попавшего за решетку по грубо сфабрикованному обвинению.

На противостоянии демонстрантов и полиции девушка обращается к силовикам: «Вы должны защищать нас! А вы кого защищаете?» И ее немедленно волокут в автозак. В автозаке очень много людей. Они сидят уже несколько часов. Мария Эйсмонт четко называет им свое имя, чтобы они могли воспользоваться ее профессиональной помощью. И они через решетку молят: «Не бросайте нас, пожалуйста».

Она не бросает: «Мы будем биться до последнего задержанного».

Отлаженная машина пытается перемолоть строптивого молодого человека, адвокаты тщетно взывают к здравому смыслу, но все-таки скостить срок удается. Многие сцены сняты в студиях «Дождя»*, ныне признанного иноагентом, и корреспондент этого запрещенного в РФ телеканала даже умудряется остановить Владимира Путина, уходящего с пресс-конференции, и настойчиво просит его задуматься о судьбе политзаключенного Котова.

Только ли Котова?

*Признан иноагентом, включен в реестр Минюста.

Кадр из фильма «Начальник отряда» / Артдокмедиа

07 ЯНВАРЯ 2023

«НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА»

Главный приз швейцарского международного фестиваля документального кино Visions du Rée, Мастерская Марины Разбежкиной.

Режиссер, сценарист, продюсер: Никита Ефремов Звукорежиссер: Юрий Геддерт

Начальник отряда в колонии строгого режима лучше режиссера знает, как должен выглядеть фильм о нем и его подопечных. Подобный сюжет был в фильме Манского о КНДР «В лучах солнца».

Автор приезжает в колонию строгого режима, чтобы снять документальный фильм о начальнике отряда, который работает с заключенными. Но сам начальник считает, что показывать жизнь колонии так, как она протекает на самом деле, не стоит, да и кому это интересно? Он предлагает снимать постановочные сцены, которые самостоятельно режиссирует.

От ежедневного построения — до задушевных бесед с заключенными об их поведении, от которого зависит их будущее.

Надо, чтобы все сотрудники были готовы. Чтобы все играли. Он не то чтобы показухи хочет, но когда вся жизнь — показуха, как отличить одно от другого?

Поэтому в кадре — образцовая елочка, виноград, вот баньку строят. Красота. Автор фильма терпеливо фиксирует, как снимается это кино, но реальной жизни все равно удается прорваться в кадр.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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