 

Студентам, которые смотрели новогоднее обращение Путина, зачтут «автоматом» один экзамен на выбор

03.01.2023, 15:33, Разное
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Совет ректоров России поддержал предложение руководителя МГУ Виктора Садовничего зачесть «автоматом» один экзамен тем студентам, которые на Новый год смотрели обращение президента России.

Война в УкраинеМера призвана популяризировать идеи национального лидера в студенческой среде.

Речь идёт фактически о замене одного экзамена на другой. Потребуется получить зачёт, подтверждающий, что учащийся «усвоил, разделяет и поддерживает смыслы и догматы, переданные президентом».

– Просто зазубрить не получится. Речь идёт о комплексной проверке того, насколько материал был усвоен, – обещает Садовничий. – Настоящим образом усвоить, принять мысли главы государства, пронести в себе через всю жизнь мудрость, заложенную в его словах, сделать её своей путеводной звездой… Этого мы ждём от каждого студента.

Выбрать предмет, по которому будет поставлен «автомат», смогут сами студенты. В Совете ректоров уверены: освоив речь президента взамен какого-нибудь иного материала, учащийся в любом случае получит «несоизмеримо больше». Наконец, с учётом нового правила намного больше молодых людей будут смотреть «аутентичную трансляцию по телевизору», а не обращения всевозможных иностранных агентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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