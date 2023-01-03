Студентам, которые смотрели новогоднее обращение Путина, зачтут «автоматом» один экзамен на выбор

Совет ректоров России поддержал предложение руководителя МГУ Виктора Садовничего зачесть «автоматом» один экзамен тем студентам, которые на Новый год смотрели обращение президента России.

Мера призвана популяризировать идеи национального лидера в студенческой среде.

Речь идёт фактически о замене одного экзамена на другой. Потребуется получить зачёт, подтверждающий, что учащийся «усвоил, разделяет и поддерживает смыслы и догматы, переданные президентом».

– Просто зазубрить не получится. Речь идёт о комплексной проверке того, насколько материал был усвоен, – обещает Садовничий. – Настоящим образом усвоить, принять мысли главы государства, пронести в себе через всю жизнь мудрость, заложенную в его словах, сделать её своей путеводной звездой… Этого мы ждём от каждого студента.

Выбрать предмет, по которому будет поставлен «автомат», смогут сами студенты. В Совете ректоров уверены: освоив речь президента взамен какого-нибудь иного материала, учащийся в любом случае получит «несоизмеримо больше». Наконец, с учётом нового правила намного больше молодых людей будут смотреть «аутентичную трансляцию по телевизору», а не обращения всевозможных иностранных агентов.

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