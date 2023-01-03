Думайте не только о весе: как достичь целей в фитнесе в 2023 году

Планируете вести здоровый образ в наступившем году? Если вы только начинаете свой путь, тогда вам наверняка будет полезно ознакомиться с рекомендациями, как достичь поставленных фитнес-целей и избежать возможных разочарований. Вот какие советы стоит принять к сведению.

Думайте не только о весе

Как только вы начнете заниматься спортом, тренироваться, то можете столкнуться не только с похудением, но даже с набором веса. Это нормально, поскольку из-за новых нагрузок происходит отечность мышц. Плюс ко всему начинает наращиваться мышечная масса, в то время как жировые отложения постепенно уходят. Но для того, чтобы вес стабилизировался, понадобится время. У кого-то на это уходит 2-3 недели, а у кого-то – месяц и даже два. Поэтому на данный период откажитесь от взвешивания, чтобы лишний раз не огорчаться и не терять мотивации.

Акцентируйте внимание на пользе для психического и физического здоровья

Не ставьте себе за цель похудеть и начать заниматься спортом исключительно ради обретения идеальной фигуры. Это не самая лучшая мотивация. У вас быстро может иссякнуть энтузиазм, когда вы в ближайшее время не увидите желаемых форм. Вместо этого рассматривайте занятия спортом как невероятную пользу для вашего психического и физического здоровья.

Делайте то, что вам нравится

Откажитесь от выполнения тех упражнений, которые вам категорически не нравятся. Помните, что залог успеха — это заниматься с удовольствием, получать положительные эмоции. Не нравится приседать или отжиматься? Не делайте этого. Вместо этого практикуйте утренние или вечерние пробежки, делайте упражнения на растяжку, прыгайте на скакалке и т. д.

Подобрав тот комплекс упражнений, который вам импонирует больше всего, вы гораздо быстрее сможете достичь поставленных фитнес-целей.

Не сравнивайте себя с другими

У каждого человека есть индивидуальные особенности организма. Например, кому-то не составит труда сесть на шпагат с нуля за месяц, а кому-то не хватит и полугода. Поэтому ориентируйтесь исключительно на возможности своего организма, не сравнивая себя с другими.

Помните о правильном питании

Спорт — это лишь 20 процентов успеха на пути к хорошей фигуре. Помните о необходимости формировать правильные пищевые привычки и придерживаться здорового сбалансированного питания. Исключите фастфуд, ограничьте потребление сахаросодержащих продуктов. Налегайте на отварное обезжиренное мясо, фрукты, овощи, контролируйте питьевой режим, не наедайтесь на ночь и в целом соблюдайте умеренность в еде.

Рассматривайте долгосрочную перспективу

Обычно фиаско оканчивается цель похудеть за месяц, к примеру, а потом позабыть о занятиях спортом как о страшном сне. Как правило, даже если вы похудеете в итоге, то потом все равно поправитесь: когда вернетесь к прежнему образу жизни. Сделайте спорт новым образом жизни, новой правильной привычкой. Тогда вам удастся надолго зафиксировать желаемые параметры.

Ищите единомышленников

Очень печально, когда никто из близких не разделяет вашего стремления вести здоровый образ жизни. Но если уж так произошло, тогда постарайтесь найти единомышленников в этом плане. Тогда и тренировки будут проходить веселее, и вы будете ощущать моральную поддержку со стороны.