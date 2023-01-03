 

Минобороны сообщило об уничтожении скполения военной техники ВСУ на станции Дружковка в ДНР

03.01.2023, 15:10, Новости дня
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС РФ нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО  HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.

Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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