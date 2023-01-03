В Чехии задержали находящегося в розыске 27 лет преступника

Чешская полиция задержала преступника, который в 1995 году совершил ограбление автомобиля инкассаторов в словацком городе Нитра, информирует представитель чешской полиции Рихард Грдина.

По информации правоохранителей, 27 лет назад, угрожая оружием, преступник вместе с напарником отобрал у инкассаторов два чемодана с деньгами на общую сумму 12 млн словацких крон (согласно курсу на 1995 год, около 400 тыс. евро). Грабителя задержали только недавно, когда стало известно, что он в скором времени должен поступить в одну из больниц на обследование, передает РИА «Новости».

Грдина рассказал, что до этого момента словацкая полиция долгое время безуспешно искала грабителей, пока след одного из них не обнаружился в 2007 году в Чехии. Однако задержать его тогда не представлялось возможным из-за того, что он сменил имя и фамилию.

Полицейский добавил, что во время задержания преступник не оказывал сопротивления. Более того, он с облегчением вздохнул и сообщил, что ему «надоело все время оглядываться и прятаться».

Грабителю предстоит отбывать 12 лет тюремного срока за преступление.

В 2020 год неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

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