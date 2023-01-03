 

Минобороны сообщило о наступлении российских войск на Донецком направлении

03.01.2023, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении  нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.

Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Также высокоточными ударами ВКС РФ по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении  уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.

Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / “Мы абсолютно довольны”. Представитель Зеленского прокомментировал вывод Венецианской комиссии по решению КСУ

27.04.22 / Компании США побоялись остаться с никому не нужным оружием

12.09.21 / В ГД рассказали о попытках Запад дискредитировать выборы в России

29.07.20 / Белорусские эксперты оценили предвыборный рейтинг Лукашенко

10.10.21 / Арестович назвал “реальной политикой” реакцию мирового сообщества на выборы в Госдуму, в том числе в Крыму

17.04.21 / Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом

20.08.21 / CNN сообщил о приготовлениях России к испытаниям новой крылатой ракеты

16.07.20 / Путин назвал основной задачей экономической политики восстановление уровня занятости

29.01.22 / Посольство США рекомендует соотечественникам из-за возросших угроз со стороны РФ покинуть Украину уже сейчас

19.03.22 / Подозреваемых в похищении людей из-за пенсий задержали в Приморье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика