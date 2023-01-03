Правительство РФ проверит АО «НПО Спецматериалов», которая спонсировала выборы Беглова в 2019 году

Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов», которая выступала спонсором избирательной кампании губернатора Петербурга Александра Беглова. Руководство организации, как отмечают журналисты, может быть причастно к нецелевому расходованию бюджетных денег на нужды СВО. О планируемых мероприятиях сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Возможность коррупционного расходования средств резервного фонда Санкт-Петербурга обсуждают в СМИ не один месяц. Ведомство должно было оснащать всем необходимым мобилизованных петербуржцев через АО «НПО Спецматериалов», которая финансировала избирательную кампанию Беглова в 2019 году. Журналисты выяснили, что глава организации и нынешний градоначальник «дружат» как минимум с 2001 года.

Обеспечением мобилизованных занимается реорганизованный фонд «Победа», работа которого непрозрачна. Руководство организации отказывается предоставлять отчет, куда и на что идут средства, что наводит на мысли о коррупционной составляющей. Действительно ли это так, проверит правительство РФ.