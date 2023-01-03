 

“Без форм лица, без грации”: какие пластические операции сделала дурнушка Бородина

03.01.2023, 14:37, Разное
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Вспомните, как выглядела Ксения Бородина на самой заре “Дома-2”? А теперь сравните с тем, как телеведущая выглядит сейчас: с экрана телевизора, да и с экрана смартфона смотрят на нас будто двое разных людей.

Многие из тех, кто замечают слишком разительные перемены то в форме губ, то в форме носа, утверждают, что Ксения Бородина регулярно прибегала к пластике. Сама женщина буквально с пеной у рта отрицает все изменения, списывая их на изменившиеся условия заботы о своем теле.

Специально для того, чтобы окончательно поставить точку в спорах о том, какие пластические операции делала Ксения Бородина и делала ли она их вообще, Юлия Бондарь, косметолог и тренер по инъекционным методикам в эстетической косметологии прокомментировала изменения в лице Ксении Бородиной эксклюзивно для портала Дни.ру.

Фото: личный архив Юлии Бондарь”Она очень сильно похудела изначально, а излишки жировой клетчатки на лице были убраны либо с помощью липолитиков, массажей, либо она прибегала к помощи аппаратных процедур”, – подметила специалист, добавив, что самую большую заслугу Ксении Бородиной оказали строение ее лица и хороший прикус.

Уже на этой базе телеведущая сделала идеальные губы в технике “плоский бант”, позволив сделать их больше без утиного эффекта, и дополнила картину идеальной кожей, которую достигла, по мнению Юлии Бондарь, благодаря правильному питанию и поддержанию одного баланса. Но, разумеется, роль свою сыграл и уход, в том числе пилинги и биоревитализация.

“Выглядела простой девочкой без форм лица, без грации”, – высказалась косметолог про Ксению Бородину “столетней давности”, которую тогда многие называли дурнушкой.


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