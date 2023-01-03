 

“А как же свадьба?”: плюнувшая на жениха Волочкова бежит из страны

03.01.2023, 14:37, Разное
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В начале декабря Анастасия Волочкова объявила о помолвке с кондитером Дмитрием, который ворвался в ее жизнь в образе Деда Мороза. Балерину настолько впечатлили ухаживания мужчины, что она, даже не раздумывая, согласилась сыграть с ним свадьбу. Сначала артистка неустанно делилась в соцсетях свежими снимками, на которых запечатлен ее новый возлюбленный, но довольно быстро перестала это делать.

Но что же случилось? Неужели любовь прошла так же быстро, как и появилась? Публика сделала вывод: танцовщица просто плюнула на жениха и снова сконцентрировалась на себе. “Что-то нам про любимого перестали рассказывать?! Наверное, уже не любимка”, – поинтересовалась подписчица балерины.

Сейчас Волочкова собирается на Мальдивы. 3 января она сообщила поклонникам, что уже 4-го будет там. Она на время бежит из России, чтобы беззаботно провести время и снять шпагаты на песке. По словам Анастасии, она заслужила отпуск.

Но у публики немало вопросов. “Вы одна полетите?”, “А как же свадьба с Дедом Морозом в Великом Устюге? Отменяется?”, “Любимый уже сбежал?”, – спросили интернет-пользователи. Балерина пока ничего не ответила.

Ежегодная поездка на Мальдивы – это уже традиция для Анастасии Волочковой. Каждый раз она там отдыхает с очередным ухажером или уже там знакомится с ним. А какие традиции у простых россиян в праздники? На этот вопрос ответило информационное агентство URA.RU.


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