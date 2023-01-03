С 3 января в Москве начинается гастрономический фестиваль сетов

2500 руб. – столько стоит гурманский сет в любом из семи ресторанов, участвующих в фестивале Set-o-Mania. Перепробуете хотя бы по одному в каждом, и у вас будет возможность отправиться с близким человеком на 6 ночей во Вьетнам, в отель Regent Phu Quoc, с полупансионом и проживанием в огромном номере с собственным садом и бассейном. Или получить промокод на поездки в премиальном такси, или – клубную карту в самый известный фитнес-клуб.

Какие сеты в этом году ждут гостей?

В ресторане «Бочка», импонирующем нам самыми зрелищными и самыми интересными сетами, взгляд на гастрономию будет представлен сквозь призму искусства: шефа Игоря Беднякова вдохновили авангардисты Джексон Поллок и Маурицио Каттелан. К их работам и манере отсылает каждое блюдо, причем в сете «Реплики стиля. Джексон Поллок» им даже даны названия настоящих картин. «Сближение» – это тартар из королевского лосося и краба с гербарием из овощей; «Глубина» – тунец в соусе терияки с маковым муссом и равиоли с тыквой и соусом из лесных ягод; «Фейерверки» – ассорти конфет ручной работы со вкусом манго, фисташек, капучино, карамели и вишни. Во втором сете, «Реплики стиля. Маурицио Каттелан», есть и многослойность образов, как у художника, и его самый растиражированный арт-объект. «Идеальный день для паштета» – паштет из косули с грибным желе, грибным муссом, пеной из черной смородины с вишней и жидкой конфеты из брусники с вином; «Алая роза» – филе миньон со свекольными лепестками, ломтиком фуа-гра и свежими ягодами; «Банан» – не фрукт, а десерт из бананового парфе с ягодным кули и съедобным скотчем.

Другой затейник – бренд-шеф ресторана «Матрёшка» Влад Пискунов – тоже всегда настолько креативен, что не знаешь, какой сет из двух выбрать. В №1, посвященном далекому прошлому, представлены овощи под ореховым соусом в духе сациви, голубец с перепелкой и дюкселем из шампиньонов и «Девичий крем» – некое подобие крем-брюле родом из XVIII века. В сете №2, в котором шеф не скрывает своей любви к простой региональной русской кухне, предлагаются навага под маринадом с огуречным тартаром и сливочным хреном, судак в молоке с муссом из жареной картошки и чипсами из молочных пенок и мороженое из белых грибов с ягодами облепихи на крошке шоколадного бисквита.

«Кафе Пушкинъ», тоже разыгрывающее русскую карту, изящно и по-современному интерпретирует традиции и делает ставку на десерты. Ответ знакомой с детства свекле с черносливом – открытый свекольный равиоль с нежным сырным муссом и пюре из чернослива. Редкая крупа катанка сварена на манер ризотто со спаржей и подается с жареной форелью в пене из рыбного бульона со вкусом эстрагона. Ностальгический вкус сливочного лимонада присутствует в десерте «Кружево», только взрывная карамель мгновенно возвращает в сегодняшний день. Во второй сет включена «зимняя» закуска (утиная печень под хрустальным желе и сырным снегом) и «летнее» горячее (томленая говяжья щека в винном соусе с кукурузной кашей, украшенная венком из трав и грибов). Десерт «Голубушка Василиса», появись он в былые времена, должен бы вызвать восторги иностранных туристов – однако и нам он видится очень привлекательным.

В сетах ресторана-дворца «Турандот» звучит азиатская тема с непременной для ресторанов Maison Dellos русской нотой. Первый сет собран из тунца с печеной свеклой и соусом рокото на цитрусовых соках и кокосовом молоке, палтуса с овощными гедза и соусом из черных бобов и имбиря и десертных сфер из сливочно-ванильного мусса с начинкой из бергамота и цукатов. Второй сет еще более экзотичен. В закуске играют разноцветные узбекские томаты и черри, выложенные на подушку из толченого авокадо с водорослями хидзики. На горячее предлагаются остро-соленые куриные кубики в стиле гунбао с ростками бамбука, а у десерта «Кокос-фейхоа» – экзотический и совершенно тайский вкус. По традиции, большинство блюд украшены по-восточному изящными и очень фотогеничными съедобными вуалями и сетками.

В ресторане «Казбек» общим знаменателем фестивальных сетов стали грузинские приправы и специи. В первом, рыбном, они присутствуют в муссе из авокадо в салате из семги с апельсиновым соусом и треске «Нази тевзи» в бальзамическом соусе на гранатовом соке. Правда, десерт из песочного теста с шапкой итальянской меренги, кусочками айвы в сиропе и свежими ягодами никакие пряности не включает. В мясном сете знаменитая сванская соль использована в салате «Индаури» с подкопченной индейкой, а соус из гранатового сока и варенья из орехов делает поросенка с чипсами из свеклы, тыквы, моркови и муссом из картофеля по-грузински рождественским. Пьяная айва в терпком винном соусе кому-то тоже, возможно, напомнит большое тбилисское застолье.

Ресторан «Шинок», который всегда кормит как на убой, следует своим правилам даже в дегустационных сетах, и здесь больше, чем в других фестивальных местах, ощущается домашняя новогодняя атмосфера. В первом сете – салат с куриной печенью, хлебец из кролика и мандариновый десерт, а во втором – рыба под маринадом с овощным кремом, большой пельмень с домашним сыром и фаршем из форели и мусс из манго и маракуйи.

В ресторане «Фаренгейт» в сете №1 тоже можно углядеть некоторую ностальгию, спрятанную в глубине сегодняшних гастрономических решений. Закуска из обжаренных креветок с кремом шевре украшена «детсадовскими» овощными соусами из моркови и зеленого горошка, а десерт напоминает чем-то вафельную трубочку, и лишь кальмар с цитрусовым соусом и сладким тако исключительно современен. Как и красочный сет №2, в который включены карпаччо из говядины с оливковым снегом и артишоками, цыпленок в аджике с чатни из хурмы и десерт «Шпинатный мох с манговой намелакой» (ультрасливочным кремом).