“Я хочу, чтобы они вернулись в мою жизнь”: принц Гарри признался, что скучает по Чарльзу и Уильяму

В сети появился трейлер грядущего интервью принца Гарри для ITV 1. В тизере герцог Сассекский признается, что хотел бы помириться с отцом, правящим королем Великобритании Карлом III, и братом, принцем Уильямом, однако те не готовы возобновить прежние отношения.

Они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению, – говорит он. – Я хочу вернуть отца. Я хочу вернуть брата.

На камеру Гарри заявляет, что хочет иметь “семью”, а не “институт”, несмотря на то, что родственники-монархи откровенно недолюбливают их с Меган пару.

Они считают, что проще выставить нас злодеями.

Интервью выйдет в эфир 8 января. Отметим, что релиз совпал с началом промо-турне в поддержку грядущей книги мемуаров 38-летнего герцога под названием “Spare” (“Запасной”), которая поступит в продажу двумя днями позднее, 10 января.

Выпуску мемуаров предшествовала 6-серийная документальная лента Netflix “Гарри и Меган”. В рамках проекта Сассексы подробно рассказали о своем знакомстве и неудачном первом свидании, о дресс-коде, давлении королевской семьи и отношениях с Кейт Миддлтон, а также осуицидальных мыслях и выкидыше Меган из-за травли прессы. Различные королевские эксперты утверждают, что потенциальный бестселлер может оказаться еще более скандальным нежели нашумевшее шоу.