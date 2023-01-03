 

NYP – очередная неловкая ситуация — Байден опроверг слова южнокорейского лидера о планах совместных ядерных учений

03.01.2023, 14:22, Разное
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Байден опроверг заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о переговорах между Вашингтоном и Сеулом по поводу проведения совместных ядерных учений, пишет New York Post. Как отмечает издание, это уже не первая неловкая ситуация, которая возникла у президента Южной Кореи в его отношениях с американским коллегой.


AP

Президент США Джо Байден опроверг слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о планах совместных ядерных учений, заявив журналистам, что он пока не обсуждает эту идею, пишет New York Post.

За несколько часов до этого южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала интервью с лидером Южной Кореи, который заявил, что Сеул и Вашингтон рассматривают вопрос о совместных военных учениях с привлечением ядерных сил и что официальные лица США «вполне позитивно» относятся к этой идее.

Между тем по возвращении Байдена с Виргинских островов один из журналистов спросил главу Белого дома: «Президент Байден, обсуждаете ли вы прямо сейчас с Южной Кореей совместные ядерные учения?».

«Нет», — ответил американский лидер, бросив на журналиста, как отмечает New York Post, «недоверчивый взгляд».

Пока неясно, не могло ли быть так, что 80-летний президент просто не был в курсе переговоров, проводимых его подчинёнными, указывается в статье. Белый дом не предоставил на этот счёт дополнительной информации.
 
В понедельник газета Chosun Ilbo опубликовала интервью с Юн Сок Ёлем, в котором говорилось об идее совместных ядерных учений для сдерживания вооружённого ядерным оружием «северокорейского тирана» Ким Чен Ына.
 
«Ядерное оружие принадлежит Соединённым Штатам, но планирование, обмен информацией, учения и подготовка должны проводиться совместно Южной Кореей и Соединёнными Штатами», — подчеркнул Юн.

Это, как напоминает издание, уже не первая неловкая ситуация, которая возникла у южнокорейского лидера, вступившего в должность президента в мае прошлого года, в его взаимоотношениях с американским коллегой.
 
Так, в сентябре прошлого года 62-летний президент Юн Сок Ёль на мероприятии ООН в Нью-Йорке заявил в микрофон, что для Байдена будет «унижением», если американский конгресс отклонит выделение $6 миллиардов на глобальные проекты в области здравоохранения.


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