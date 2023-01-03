 

Мнение: Новая цель спецоперации?

03.01.2023, 14:15, Разное
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В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани сегодня прошли  мероприятия в память о погибших в Макеевке.

Супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, глава женсовета Екатерина Колотовкина сообщила, что мероприятия инициированы региональными общественными организациями «Боевое братство» и женсоветом 2-й гвардейской армии.

Зампред Мосгордумы Андрей Медведев написал в своем телеграмм-канале:   «…Я думаю о русских мужиках, русских героях, которые навечно остались в Макеевке. О том, что они так и не увидели нашу победу, но были готовы сражаться за неё.

Что могли они сбежать в Грузию или куда там ещё бежали люди с половыми признаками самцов. А мужики эти геройские не побежали. Пошли в военкомат, на полигон, на фронт.

Пошли воевать за страну, потому что без них не справлялись. Государство не справлялось…» (отсюда).

Подозреваю, что цель героизации погибших под руинами здания ПТУ в Макеевке – приготовить народонаселение России к новой цели спецоперации. Если раньше это были абстрактные и малопонятные большинству россиян денацификация и демилитаризация. То сейчас, похоже, госпропаганда будет раскручивать новую, более понятную цель и миссию – месть за погибших. Отомстить коварным врагам за конкретного Бориса, Ивана, Вадима, Петра, Магомеда, Ильдара, Саида…. Погибших в Макеевке и не только….

Так или не так?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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