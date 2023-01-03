Брюки карго, стиль пэчворк и микроюбки: 2023-й можно без преувеличения определить как год денима

Одежда из денима была невероятно популярна в девяностые годы и в начале нулевых. И вот теперь, спустя 20 лет, данный тренд вновь становится актуальным. В 2023 году вы можете носить самые разнообразные изделия из денима, чтобы прослыть настоящей модницей. Рассматриваем наиболее актуальные варианты.

Карго

Так называются мешковатые штаны с большими накладными карманами. Они могут быть изготовлены из разных материалов, однако трендом этого года станут изделия именно из денима.

Отдавайте предпочтение джинсам с низкой посадкой. Сочетайте их с кроп-топами или облегающими кофтами. Такие штаны — это прекрасная возможность похвастаться плоским животом.

Комплекты из топа и джинсов

Создайте эффектный тотал-лук, используя верх и низ из денима. Лучше всего приобретать уже готовые комплекты, состоящие из топа и штанов, чтобы образ получился максимально целостным и органичным. Отдавайте предпочтение одежде необычного дизайна и фасона. Экспериментируйте с цветом и декором. Например, для летнего сезона больше будут уместны комплекты из светлого денима с яркой фурнитурой.

Пэчворк

В моду входит верхняя одежда пэчворк. Так называется техника, когда вещь будто пошита из лоскутов. Самобытный дизайн достигается за счет комбинирования лоскутов ткани разного цвета (а иногда и текстуры).

Присмотритесь к пальто и плащам из денима, сделанным в такой необычной технике. Помните, что в данном контексте будут уместны удлиненные изделия.

Юбки

Создавайте красивые образы в повседневном стиле с помощью юбок из денима длины макси или миди. Сочетайте такой низ с верхом из трикотажа: кофтами, футболками, кроп-топами и т. д. Отдавайте предпочтение джинсовым юбкам оригинального дизайна, например с принтом, в технике пэчворк и т. д.

Мини-юбки

Хорошая новость для любительниц похвастаться стройными ножками: тренд на мини не исчезнет в наступившем году. Это означает, что вы по-прежнему можете надевать ультракороткие юбки из денима. Они обязательно должны быть с низкой посадкой и внешне напоминать набедренную повязку. Крой может быть любой. По-прежнему в моде остаются плиссированные джинсовые юбки.

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Помните, что поскольку в данном случае низ очень открытый, то верх должен быть закрытым. Поэтому весной лучше сочетать короткие юбки с водолазками и кофтами под горло. И только летом на отдыхе вы можете себе позволить надеть мини с кроп-топом или с футболкой. Но все же желательно избегать верха с глубоким декольте, чтобы образ не получился слишком провокационным.

Джинсы и куртки

Еще один комплект, который является очень актуальным в текущем году, — это сочетание джинсовой куртки и джинсов. В данном случае вам предоставляется полная свобода выбора в плане дизайна и фасона. Вы можете выбрать комплект в минималистичном и классическом стиле, чтобы не было ни страз, ни вышивок, ни пайеток, ни бахромы. А можете приобрести шикарный яркий комплект из джинсов с разрезами и потертостями и куртки аналогичного дизайна. И если изделия будут украшены стразами и пайетками, то это будет даже преимуществом. В таком комплекте вы смело можете отправляться на вечеринку к друзьям.

Куртка поверх джинсов или юбки

Еще один тренд из начала нулевых: джинсовая куртка, повязанная на талии или на бедрах поверх джинсов (либо джинсовой юбки). Нужно помнить, что благодаря такой многослойности в нижней части появляется больше объема. Это означает, что верх должен быть облегающим. Например, это может быть майка, кроп-топ, футболка, кофта с длинным рукавом. Летом разрешается даже носить очень короткий топ в виде бюстгальтера (либо лиф от купальника, если вы находитесь на отдыхе у моря).

Деним плюс кожа

Если вам нравится экспериментировать с текстурами, тогда данный тренд наверняка придется вам по душе. Речь идет о вещах, которые пошиты частично из денима и частично из кожи (натуральной или эко). Благодаря такому миксу изделие выглядит очень стильно и современно.

Экспериментируйте с цветовой гаммой подобных вещей. Например, красиво смотрятся джинсы из светлого денима в сочетании с кожей оттенка металлик (серебристого цвета). А вот черная или коричневая кожа стильно смотрится с обычным голубым денимом.

С таким изделием из комбинированных материалов вам не составит труда создавать эффектные луки в повседневном стиле. Сочетайте подобные штаны с кроп-топами, рубашками на пуговицах.