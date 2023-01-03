“Невозможно выгадать подходящий момент для рождения ребенка”: Лиза Моряк рассказала о беременности, перевоплощении на экране и идеальном съемочном процессе

Лиза Моряк известна зрителям по таким кинолентам как «Здравствуйте, вам пора», «Предпоследняя инстанция», «Любовь в рабочие недели». Сейчас 27-летняя актриса ждет появление на свет первенца. В связи с этим он приостановила рабочие проекты и наслаждается незапланированным отпуском.

О везении

Знаменитость признается, что считает себя везунчиком по жизни. По словам актрисы, ей везет в казино, в карты. Она считает, что повсюду с ней рядом находится Ангель-хранитель, который оберегает от трудностей. По словам Моряк, она вытянула свой счастливый билет, когда повстречала режиссера Сарика Андреасяна. Возможно, именно благодаря ему в ее карьере произошел настоящий прорыв. На сегодняшний день Моряк является одной из самых востребованных молодых артисток.

Знаменитость признается, что ее жизнь будто разделилась на «до» и «после» знакомства с Сариком. Но даже если бы она не повстречала его, то артистка склонна полагать, что в любом случае ее жизнь сложилась бы весьма интересно. А как иначе, когда Моряк является везунчиком по жизни?

О предложении руки и сердца

Минувшим летом актриса получила от избранника предложение руки и сердца. К тому моменту они состояли в отношениях уже четыре года. Официальный брак, по мнению Моряк, все равно бы был заключен рано или поздно. Но Сарик решил позвать любимую замуж в день празднования их четвертой годовщины. По словам актрисы, мужчины весьма предсказуемые, поэтому это событие не стало для нее сюрпризом.

И все же режиссер подготовился основательно, чтобы предложение руки и сердца получилось эффектным. Он арендовал самолет. Во время полета на земле Моряк увидела надпись-признание в любви и предложение выйти замуж. К тому моменту влюбленные знали о том, что вскоре ожидается пополнение в семействе. По словам актрисы, это случайное совпадение, ведь беременность не была запланированной.

О беременности

Моряк признается, что, наверное, было бы неплохо стать мамой чуть раньше: когда еще не было такой востребованности в профессии. Однако с другой стороны, знаменитость отмечает, что ранее не была готова к материнству. По словам артистки, нереально выбрать наиболее подходящий момент для рождения ребенка. Они с Сариком теоретически планировали стать родителями в сентябре 2023 года. Однако беременность наступила раньше и весьма неожиданно. Моряк была шокирована таким поворотом событий, но, безусловно, очень рада подобному известию. Впрочем, как и Сарик.

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Актриса признается, что во время беременности стала более сентиментальной. Ей также захотелось сменить имидж. Если раньше артистка предпочитала молодежный, то сейчас — более женственный стиль.

Немного беспокоит Моряк небольшая прибавка в весе. К счастью, Сарик с пониманием относится к таким трансформациям и не устает говорить, что любит избранницу в любом весе.

О планах на декрет

В конце ноября подошли к концу съемки в сериале «Здравствуйте, вам пора!». После этого влюбленные отправились на отдых на целый месяц. После длительного путешествия пара вернулась домой. Однако Лиза не приступила к съемкам. Она дала себе пару-тройку месяцев для того, чтобы подготовиться к родам. Моряк признается, что заказала уже более десяти книг по материнству. Правда, актриса предполагает, что прочитает не всю купленную литературу. В декрете она не планирует засиживаться. Уже в марте-апреле актрисе предстоит приступить к съемкам в новом проекте.

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Моряк надеется, что следующую беременность ей удастся подгадать таким образом, чтобы подольше посидеть в декрете и иметь возможность в полной мере насладиться материнством.

О жертвах ради роли

Недавно состоялась премьера киноленты «Сны», где Моряк сыграла главную роль девушки Жени, которая обладает экстрасенсорными способностями. Актриса признается, что данная роль далась ей нелегко. Ей пришлось вживаться в образ героини, которая пережила много личных трагедий. В связи с этим нужно было предстать на экране очень изможденной, с синяками под глазами. Для этого Моряк села на очень жесткую диету и заметно похудела.

Плюс ко всему ей понадобилось отрезать волосы и сделать короткую стрижку. Актриса признается, что поначалу положительно отнеслась к походу в парикмахерскую и только, когда наступил час икс, почувствовала мандраж. Когда актрисе отрезали волосы и она увидела себя в зеркале, то не смогла сдержать слез. Она привыкла к длинном волосам, а со стрижкой чувствовала себя максимально дискомфортно. Тем не менее, Моряк понимала, что такие жертвы весьма оправданны. Она гордится этой ролью и осознает, что стала еще большим профессионалом в своем деле благодаря образу Жени.

Об идеальных съемках

Актриса признается, что идеальные съемки — это когда все чувствуют себя максимально комфортно и когда всем приятно взаимодействовать друг с другом. Несмотря на большой опыт, Моряк очень волнуется перед первым съемочным днем, старается назубок выучить текст. Она считает, что первая рабочая смена задает тон всем дальнейшим съемкам в целом. Если все идет, как по маслу, значит, проект будет удачным.

С Прилучным Моряк снималась уже в трех проектах. «Сны» оказался самым тяжелым морально. И все же актриса рада тому, что им с коллегой удалось достичь полного взаимопонимания.